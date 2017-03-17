Холодницкий: Если Насиров убежит, страна заработает 100 миллионов гривень
Глава САП рассказал, что в случае, если Насиров решит скрыться, власти будут действовать в рамках правового поля.
Глава САП рассказал, что в случае, если Насиров решит скрыться, власти будут действовать в рамках правового поля.
Если отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сбежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционная прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112.ua.
«Если он убежит, то страна заработает 100 млн грн. Все равно дело никуда не девается. В конце концов, это будет его выбор. Мы только делаем так, как прописано в УПК. Если он убежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный. А по завершению досудебного расследования может быть начата процедура заочного осуждения», — отметил Холодницкий.
Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.
13 марта Апелляционный суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.
16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден
Сегодня, 17 марта, НАБУ инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога для освобождения
Справка УНИАН. В электронной декларации о доходах за 2015 год Насиров указал, что имеет 1,160 млн долл., 450 тыс. евро, 4,35 млн грн наличных средств, его жена — 320 тыс.160 млн долл., 240 тыс. евро, 3,1 млн грн.
На банковских счетах Насиров имеет 1,677 млн грн, жена — 2,884 млн грн.
Также он и жена имеют собственные и арендованные земельные участки, элитную недвижимость и автомобили.