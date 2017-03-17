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17:42 (мск), источник: УНИАН

Холодницкий: Если Насиров убежит, страна заработает 100 миллионов гривень

Глава САП рассказал, что в случае, если Насиров решит скрыться, власти будут действовать в рамках правового поля.

Источник: УНИАН

Если отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сбежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционная прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112.ua.

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«Если он убежит, то страна заработает 100 млн грн. Все равно дело никуда не девается. В конце концов, это будет его выбор. Мы только делаем так, как прописано в УПК. Если он убежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный. А по завершению досудебного расследования может быть начата процедура заочного осуждения», — отметил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта Апелляционный суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.

Сегодня, 17 марта, НАБУ инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога для освобождения из-под стражи Насирова.

Справка УНИАН. В электронной декларации о доходах за 2015 год Насиров указал, что имеет 1,160 млн долл., 450 тыс. евро, 4,35 млн грн наличных средств, его жена — 320 тыс.160 млн долл., 240 тыс. евро, 3,1 млн грн.

На банковских счетах Насиров имеет 1,677 млн грн, жена — 2,884 млн грн.

Также он и жена имеют собственные и арендованные земельные участки, элитную недвижимость и автомобили.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Гораздо интереснее, что будет с баблом нынешних руководителей, когда они рванут за бугор...с офшорами, вкладами в зарубежных банках, недвижимостью.
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