Губернатор: малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права

Об этом сегодня рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с Вениамином Кондратьевым. Кубань сегодня один из самых привлекательных регионов для предпринимателей. Во многом это заслуга созданных условий для комфортного ведения бизнеса, отметил Титов.

— Мы видим, что развивается промышленность, уж не говоря о сельском хозяйстве, который дал очень серьезный рост по отношению к средним темпам роста России. Край в два раза превысил эти темпы роста ВВП. И мы считаем, что это в основном происходит благодаря тому, что сегодня бизнес себя в крае чувствует уверенно, — отметил Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей.

— Сегодня у нас работают бизнес-инкубаторы в крае, и мы стараемся максимально их развивать. Потому что молодые более чувствуют сегодня рынок, они понимают способы механизмы, знают, как сегодня можно ворваться в рынок, как можно закрепиться на этом рынке. Поэтому бизнес-инкубаторы — это та площадка, где они могут начать свои стартапы, чтобы начать движение в большой бизнес. Кроме того мы сегодня повышаем правовую грамотность малого и среднего бизнеса. Это очень важно, потому что малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права, в том числе и перед контролирующими органами. Для нас очень важно, чтобы они могли понимать, какие законы их защищают, и какие законы вообще есть, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на один процент, при том что в целом по стране наоборот отмечается снижение. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно, что достигнут это показатель не за счет увеличения налогов, а за счет укрепления экономической базы и количества предприятий.