Губернатор: малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права
Краснодарский край попал в десятку лидеров в стране по развитию делового климата. И во многом это заслуга созданных условий для комфортного ведения бизнеса.
Краснодарский край попал в десятку лидеров в стране по развитию делового климата. И во многом это заслуга созданных условий для комфортного ведения бизнеса.
Об этом сегодня рассказал
— Мы видим, что развивается промышленность, уж не говоря о сельском хозяйстве, который дал очень серьезный рост по отношению к средним темпам роста России. Край в два раза превысил эти темпы роста ВВП. И мы считаем, что это в основном происходит благодаря тому, что сегодня бизнес себя в крае чувствует уверенно, — отметил Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей.
— Сегодня у нас работают
По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на один процент, при том что в целом по стране наоборот отмечается снижение. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно, что достигнут это показатель не за счет увеличения налогов, а за счет укрепления экономической базы и количества предприятий.