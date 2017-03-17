Президент Молдавии рассказал о подарке для Путина

«Я сегодня привез вам подарок. У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002—2003 года», — сказал Додон на встрече с Путиным.

Владимир Путин и Игорь Додон встретились сегодня в Москве. Главы России и Молдавии обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и актуальные региональные проблемы.

Криково — город в Молдавии. Там расположены знаменитые Криковские подвалы — бывшие каменные шахты. Влажность и температура в них оптимальны для хранения вин. Сейчас там располагается одно из крупнейших мировых хранилищ этого напитка.