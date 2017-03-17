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18:20 (мск), источник: РИА Новости

Президент Молдавии рассказал о подарке для Путина

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что привез главе РФ Владимиру Путину несколько десятков бутылок вина.

Источник: РИА "Новости"

«Я сегодня привез вам подарок. У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002—2003 года», — сказал Додон на встрече с Путиным.

Владимир Путин и Игорь Додон встретились сегодня в Москве. Главы России и Молдавии обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и актуальные региональные проблемы.

Криково — город в Молдавии. Там расположены знаменитые Криковские подвалы — бывшие каменные шахты. Влажность и температура в них оптимальны для хранения вин. Сейчас там располагается одно из крупнейших мировых хранилищ этого напитка.

Комментарии
6
Оксана Поддубная
От Криковского шампуса брют тоже еще ни кто не отравился.
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Оксана Поддубная
Негру де Пуркарь - отменное вино! На стол Елизавете отправляли ящик единственного вина из СССР.
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vesta
Достойный подарок.
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