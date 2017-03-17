Вениамин Кондратьев поздравил преподавателей и студентов с юбилеем КубГАУ
В приветственном адресе губернатор Кубани отметил значимость вуза для агропромышленного комплекса России.
В приветственном адресе губернатор Кубани отметил значимость вуза для агропромышленного комплекса России.
Губернатор поздравил преподавателей, студентов и выпускников Кубанского государственного аграрного университета с 95-летним юбилеем вуза.
В приветственном адресе коллективу высшего учебного заведения Вениамин Кондратьев отметил, что для Краснодарского края КубГАУ является опорным университетом, от развития которого во многом зависит состояние агропромышленного комплекса России.