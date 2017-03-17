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17:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев поздравил преподавателей и студентов с юбилеем КубГАУ

В приветственном адресе губернатор Кубани отметил значимость вуза для агропромышленного комплекса России.

Источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор поздравил преподавателей, студентов и выпускников Кубанского государственного аграрного университета с 95-летним юбилеем вуза.

В приветственном адресе коллективу высшего учебного заведения Вениамин Кондратьев отметил, что для Краснодарского края КубГАУ является опорным университетом, от развития которого во многом зависит состояние агропромышленного комплекса России.

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