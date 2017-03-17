Власти Самары поощрят активных участников месячника благоустройства

В пятницу, 17 марта, выступая на заседание Совета ректоров вузов Самарской области, глава Самары Олег Фурсов, предложил организовать участие жителей в благоустройстве города на осознанной, добровольной основе, сообщает администрация областного центра.

В этом году месячник по благоустройству, который стартует 1 апреля под девизом «Поработал — отдохни!». Планируется, что в мероприятия месячника будут вовлекаться самые разные категории жителей — студенты, волонтеры, представители различных общественных организаций и движений, студенческих отрядов и т. д., которых городская администрация обеспечит всем необходимым инвентарем: перчатками, мешками, граблями и другими инструментами, а также предложит раскрепление территорий во всех районах города. В рамках месячника планируется провести акцию по покраске фасадов деревянных домов в исторической части города, которые находятся на туристических маршрутах.

Самых активных участников месячника власти Самары планируют поощрять. Линейка поощрений будет достаточно широкой. Одним из призов для молодежи станет билет на концерт на площади Куйбышева в день завершения месячника — 22 апреля. Также будут организованы конкурсы фотографий, победители которых получат призы, будет разыгрываться сувенирная продукция с символикой проекта.

Серьезным стимулом для горожан станет участие в федеральном проекте «Городская среда и ЖКХ», в рамках которого будет проводиться ремонт дворов и общественных зон. Дворы, жители которых проявят наибольшую активность, при проведении месячника попадут в проект в первостепенном порядке.