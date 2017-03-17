Эдуард Грама получил 30 суток домашнего ареста
Суд сектора Буюкан вынес решение поместить главу минсельхоза под домашний арест на 30 суток.
Суд сектора Буюкан вынес решение поместить главу минсельхоза под домашний арест на 30 суток.
Эуарда Граму задержали в среду по подозрению в получении взятки, после того ка офицеры НЦБК вместе провели обыски у него дома и в кабинете.
По версии следствия глава минсельхоза обещал способствовать отчуждению земельного участка, принадлежащего столичному Колледжу виноградарства и виноделия.