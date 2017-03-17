Эдуард Грама получил 30 суток домашнего ареста

Эуарда Граму задержали в среду по подозрению в получении взятки, после того ка офицеры НЦБК вместе провели обыски у него дома и в кабинете.

По версии следствия глава минсельхоза обещал способствовать отчуждению земельного участка, принадлежащего столичному Колледжу виноградарства и виноделия.