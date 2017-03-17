Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
18:47 (мск), источник: Publika.md

Эдуард Грама получил 30 суток домашнего ареста

Суд сектора Буюкан вынес решение поместить главу минсельхоза под домашний арест на 30 суток.

Источник: Publika.md

Эуарда Граму задержали в среду по подозрению в получении взятки, после того ка офицеры НЦБК вместе провели обыски у него дома и в кабинете.

По версии следствия глава минсельхоза обещал способствовать отчуждению земельного участка, принадлежащего столичному Колледжу виноградарства и виноделия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Россия передала Украине осужденных из колоний в Крыму
Президент Молдавии рассказал о подарке для Путина
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь