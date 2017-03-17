Президент поручил изучить деятельность шести областей
Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Президента.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Президента.
Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение «Об изучении в 2017 году деятельности местных государственных администраций», согласно которому поручено изучить деятельность шести областей по обеспечению выполнения актов и поручений Президента Украины. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Президента.
«Признать целесообразным проведение в 2017 году в Волынской,
Главе Администрации Президента Украины поручено обеспечить проведение в 2017 году этого углубленного изучения.