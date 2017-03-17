Президент поручил изучить деятельность шести областей

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение «Об изучении в 2017 году деятельности местных государственных администраций», согласно которому поручено изучить деятельность шести областей по обеспечению выполнения актов и поручений Президента Украины. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Президента.

«Признать целесообразным проведение в 2017 году в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Черкасской областных государственных администрациях, районных государственных администрациях Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Черкасской областей углубленного изучения их деятельности по обеспечению выполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействия с территориальными органами центральных органов исполнительной власти относительно выполнения заданий, определенных актами и поручениями Президента Украины», — говорится в распоряжении.

Главе Администрации Президента Украины поручено обеспечить проведение в 2017 году этого углубленного изучения.