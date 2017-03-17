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18:55 (мск), источник: Капитал

Президент поручил изучить деятельность шести областей

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Президента.

Источник: Капитал

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение «Об изучении в 2017 году деятельности местных государственных администраций», согласно которому поручено изучить деятельность шести областей по обеспечению выполнения актов и поручений Президента Украины. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Президента.

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«Признать целесообразным проведение в 2017 году в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Черкасской областных государственных администрациях, районных государственных администрациях Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Черкасской областей углубленного изучения их деятельности по обеспечению выполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействия с территориальными органами центральных органов исполнительной власти относительно выполнения заданий, определенных актами и поручениями Президента Украины», — говорится в распоряжении.

Главе Администрации Президента Украины поручено обеспечить проведение в 2017 году этого углубленного изучения.

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