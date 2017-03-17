Минюст назначил и.о. директора департамента люстрации
И.о. директора департамента люстрации Минюста назначена Анастасия Задорожная, объявлен повторный конкурс на эту должность.
И.о. директора департамента люстрации Минюста назначена Анастасия Задорожная, объявлен повторный конкурс на эту должность.
Министерство юстиции Украины назначило исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожную и объявил повторный конкурс на эту должность.
«Исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначена Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и
Кроме того, министерство объявило повторный конкурс на вакантные должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей. 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.
По результатам первого конкурса на эту должность