Минюст назначил и.о. директора департамента люстрации

Министерство юстиции Украины назначило исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожную и объявил повторный конкурс на эту должность.

«Исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначена Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента», — сообщает пресс-служба Минюста в пятницу.

Кроме того, министерство объявило повторный конкурс на вакантные должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей. 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.