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19:02 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минюст назначил и.о. директора департамента люстрации

И.о. директора департамента люстрации Минюста назначена Анастасия Задорожная, объявлен повторный конкурс на эту должность.

Источник: Telegraf.com.ua

Министерство юстиции Украины назначило исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожную и объявил повторный конкурс на эту должность.

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«Исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначена Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента», — сообщает пресс-служба Минюста в пятницу.

Кроме того, министерство объявило повторный конкурс на вакантные должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей. 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.

По результатам первого конкурса на эту должность 17—20 января 2017 года победитель не определился, было принято решение о проведении повторного конкурса. В начале марта конкурсная комиссия вновь не смогла определить победителя конкурса на эту должность.

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