Комиссия ООН приняла резолюцию Беларуси по наркотикам
Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все государства Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.
Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все государства Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) 17 марта приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию «Продвижение
Сообщается, что резолюция по данной теме была принята на юбилейной 60-й сессии, при этом такой документ в рамках Комиссии рассматривался впервые.
«Основной посыл этого решения состоит в том, что семья, школа и общество призваны играть ключевую роль в деле борьбы с потреблением наркотиков среди молодого поколения», — сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что в резолюции предлагается ряд практических мер, которые направлены на разработку и реализацию превентивных
«Документ призывает
Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все страны Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.