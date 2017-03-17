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20:52 (мск), источник: Sputnik.by

Комиссия ООН приняла резолюцию Беларуси по наркотикам

Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все государства Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) 17 марта приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию «Продвижение научно-обоснованных программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и общество, в целях предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков», сообщили Sputnik в МИД республики.

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Сообщается, что резолюция по данной теме была принята на юбилейной 60-й сессии, при этом такой документ в рамках Комиссии рассматривался впервые.

«Основной посыл этого решения состоит в том, что семья, школа и общество призваны играть ключевую роль в деле борьбы с потреблением наркотиков среди молодого поколения», — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что в резолюции предлагается ряд практических мер, которые направлены на разработку и реализацию превентивных анти-наркотических программ и стратегий, вовлекающих семью, школу и общество.

«Документ призывает государства-члены ООН обмениваться соответствующим опытом и поручает Управлению ООН по наркотикам и преступности оказывать государствам соответствующую техническую помощь», — уточнили в ведомстве.

Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все страны Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.

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