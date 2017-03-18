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16:28 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: на строительство новых памятников в бюджете нет денег

По мнению главы региона, памятники Суворовым и Невскому появятся за счет благотворителей.

Источник: РИА "Новости"

Строительство памятников Александру Невскому и отцу и сыну Суворовым в Калининграде на данный момент не обеспечено бюджетным финансированием. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», в пятницу после заседания совета по культуре рассказал глава региона Антон Алиханов.

«Ни один из этих памятников, кроме, может быть вопроса переноса торговых рядов (на территорию Музея янтаря — прим. “Нового Калининграда.Ru”) финансами в настоящий момент не обеспечены. В части переноса торговых рядов они обеспечены финансами самих торговцев, которые берут на себя вопросы благоустройства по тому проекту, который был презентован на совете по культуре», — отметил Алиханов.

По его словам, памятники будут возведены за счет благотворительных пожертвований. «Думаю, что это будут какие-то общественные проекты, гуманитарные, благотворительные. Главное решение есть, а дальше уже от нас зависит, как мы сможем организовать техническую часть», — уточнил глава региона.

Напомним, что в пятницу на заседании совета по культуре были согласованы предложения по установке в Калининграде памятников Александру Невскому и Суворовым. Первый разместится на кольцевой развязке в районе площади Василевского, второй — в сквере у Дворца культуры молодежи.

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