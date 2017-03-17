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20:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп отказался пожать руку Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Белом доме — это ее первая официальная встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2017

Несмотря на традиционно близкие отношения Германии и Соединенных Штатов, нынешние лидеры расходятся во мнениях по многим вопросам, включая НАТО и иммиграцию.

Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожали руки и улыбнулись на камеру.

Однако после встречи произошла неловкая сцена: фотографы попросили лидеров еще раз пожать друг другу руки, однако американский президент, судя по всему, не захотел.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
15
Марк Саамов
Всё правильно: Меркель - предатель, уничтожающая свою собственную страну и завозящая в неё орды не поддающихся никакой ассимиляции (или хотя бы просто успокоению) исламских дикарей. Причём всё это скатывание в "мультикультурный прогресс" немцам обеспечивается за их же счёт. Трамп чётко показывает, что ничего подобного в США он видеть не желает.
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vesta
Пожившие девушки особенно обидчивы.. Новость - не новость, а странность..
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Борис
Абсолютная правда.
Корректнее и не скажешь )
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