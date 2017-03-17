Трамп отказался пожать руку Меркель

Несмотря на традиционно близкие отношения Германии и Соединенных Штатов, нынешние лидеры расходятся во мнениях по многим вопросам, включая НАТО и иммиграцию.

Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожали руки и улыбнулись на камеру.

Однако после встречи произошла неловкая сцена: фотографы попросили лидеров еще раз пожать друг другу руки, однако американский президент, судя по всему, не захотел.