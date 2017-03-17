Трамп отказался пожать руку Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Белом доме — это ее первая официальная встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.
Канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Белом доме — это ее первая официальная встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.
Несмотря на традиционно близкие отношения Германии и Соединенных Штатов, нынешние лидеры расходятся во мнениях по многим вопросам, включая НАТО и иммиграцию.
Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожали руки и улыбнулись на камеру.
Однако после встречи произошла неловкая сцена: фотографы попросили лидеров еще раз пожать друг другу руки, однако американский президент, судя по всему, не захотел.
Корректнее и не скажешь )