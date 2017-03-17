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21:49 (мск), источник: Kazinform

Президент РК об Аблязове: Однажды предавшему я никогда не поверю снова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент РК Нурсултан Назарбаев признался, что его расстраивают провалы молодых госслужащих, не оправдавших возложенных на них надежд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Меня расстраивают те ребята, которых в первые годы независимости молодыми поставил (на руководящие посты — ред.). Того же Аблязова: 30 с лишним лет было. Все время ему хорошо делал, провалился, ходит где-то… Во второй раз прости, в третий — расставайся. Я придерживаюсь этого постулата. Нужно доверять до поры до времени. Однажды предавшему я никогда не верю. Я считаю, что это правильно, может быть жёстко, но правильно», — поделился Глава государства в ходе интервью казахстанским СМИ.

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Говоря о последней принятой национальной программе, состоящей из 100 шагов, Президент РК отметил, что одна из главных задач документа — это сито для госслужащих.

«В госаппарате не должно быть людей, не приносящих успех. А каждая ступенька должна быть устроена таким образом, чтобы отбор проходили только лучшие, лучшие возвышались и лучшие были в резерве», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, крупный предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

Национальное бюро по противодействию коррупции, в соответствии с требованиями УПК через СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос. Но Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы прошло предварительное слушание по делу Аблязова и его сообщников.

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