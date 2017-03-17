Назарбаев о заявлении Атамбаева: Руководители стран меняются, а народ остается

«(…) Есть слова великого Абая, где говорится, что казахи и кыргызы — братья. Мы соседи. Президенты, руководители стран меняются, а народ остается, не нужно уделять столько внимания. Ситуация сейчас у них другая, все меняется, будут парламентские выборы. Во время выборов бывает такое», — отметил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев считает, что высказывания Алмазбека Атамбаева не повлияют на братские отношения казахстанце и кыргызов. Об этом Глава государства заявил в ходе встречи с представителями республиканских СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент объяснил закрытие границ в 2010 году политической нестабильностью Кыргызстана.

«Такая ситуация там творилась. Переворот, свергли законного президента, выгнали из страны. Выпустили заключенных из тюрем, и все эти заключенные хлынули к нам. Мы закрыли границу. И в будущем, если повторится такая ситуация, мы поступим также, закроем границы. Какое государство не закрывает свои границы? Турция вон тоже закрывает, и Узбекистан закрыл, и Таджикистан. Поэтому здесь нет никакой вины ни на ком, причиной стала сама ситуация в Кыргызстане», — пояснил Глава государства.

По словам Назарбаева, успокоить страну удалось лишь благодаря вывозу свергнутого президента страны Курманбека Бакиева в Казахстан. Нурсултан Назарбаев отметил, что руководитель, находясь на посту, должен продумывать каждое свое слово, однако заявил, что вражды между народами высказывания Атамбаева не вызовут.

«Из-за сказанных слов, я не думаю, что будет какая-то неприязнь между двумя народами. Мы помогаем им, и будем дальше помогать. Не так давно 40 миллионов долларов выделили, чтобы они отремонтировали лаборатории на границах, для того, чтобы могли завозить к нам мясо. Я направил деньги на строительство школ, когда в Оше все разрушили. Гуманитарную помощь отправляем. Мы же братья, как я говорил, соседи. И Кыргызстан, и Узбекистан, и Таджикистан — это все пути Казахстана. И железная дорога проходит, и автомагистрали, и самолеты, и связь, все от нас. Нужно хранить дружбу, единство, нет ценнее ничего этого», — заключил Глава государства.

Напомним, в феврале 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался о том, что Казахстан повинен в человеческих жертвах на территории Кыргызстана из-за закрытия границ в 2010 году. Ранее Президент Казахстана прокомментировал слухи о возможных досрочных выборах депутатов Парламента Казахстана, а также ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции.

Напомним, во встрече приняли участие журналисты телеканалов «Казахстан», «Хабар», «МИР», газеты «Айқын», журнала Esquire, информационного агентства «Казинформ». Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.