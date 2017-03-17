Пентагон прокомментировал сообщения об ударе США по мечети в Сирии

«Мечеть все еще стоит и относительно цела», — заявил он, пообещав обнародовать фотоснимки с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате авианалета коалиции, возглавляемой США, в четверг вечером на границе провинций Идлиб и Алеппо погибли мирные жители в деревне Аль-Джина. Как уточняется, в результате удара с воздуха по мечети погибли по меньше мере 46 сирийцев.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что бомбардировка произошла во время вечерней молитвы, когда, по данным местных активистов, в здании могли находиться до 300 человек, так что числе жертв еще может увеличиться.