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21:07 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон прокомментировал сообщения об ударе США по мечети в Сирии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Авиация США нанесла удары не по мечети на севере Сирии, а по расположенному неподалеку зданию, в котором находились десятки боевиков террористической группировки «Аль-Каида», заявил в пятницу официальный представитель Пентагона США Джефф Дэвис.

Источник: Reuters

«Мечеть все еще стоит и относительно цела», — заявил он, пообещав обнародовать фотоснимки с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате авианалета коалиции, возглавляемой США, в четверг вечером на границе провинций Идлиб и Алеппо погибли мирные жители в деревне Аль-Джина. Как уточняется, в результате удара с воздуха по мечети погибли по меньше мере 46 сирийцев.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что бомбардировка произошла во время вечерней молитвы, когда, по данным местных активистов, в здании могли находиться до 300 человек, так что числе жертв еще может увеличиться.

По словам представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, «неожиданно обнаружилась фотография найденного на месте взрыва фрагмента авиационной ракеты типа “воздух-земля” AGM-114 Hellfire».

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