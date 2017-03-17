Французские СМИ выяснили, кто подарил Фийону дорогие костюмы

«Да, я действительно купил два костюма для Фийона в феврале. Это был подарок, я ничего не ждал в ответ», — заявил Буржи французскому телеканалу.

На минувшей неделе газета Journal du dimanche обвинила Фийона в том, что он покупает слишком дорогую одежду. По данным издания, за последние 5 лет политик потратил на свои деловые костюмы порядка €35,5 тысяч. Газета также выяснила, что в начале февраля некий друг политика, имя которого не называлось, оплатил два костюма на сумму в €13 тысяч «по просьбе Фийона».

Данная информация заинтересовала следователей. Соответствующие материалы были приобщены к уже начатому в отношении политика расследованию, которое местные СМИ окрестили «Пенелопагейт» (по имени жены Фийона). Следователи захотели выяснить, чем был продиктован столь щедрый подарок, имело ли в данном случае место «торговля влиянием».

«Данный эпизод вовсе не обязательно означает, что адвокат пытался таким образом подкупить господина Фийона, — считает Эрик Альт, вице-председатель ассоциации Anticor, расследующей случаи коррупции, особенно в политических кругах. — Однако очевидно, что подобные “подарки” явно неуместны, когда речь идет о кандидате на президентских выборах».

Стоит отметить, что сам Фийон вовсе не отрицает, что его знакомый подарил ему костюмы. В интервью газете L’Echo на этой неделе он подчеркнул, что «в этом нет ничего незаконного».