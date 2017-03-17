Французские СМИ выяснили, кто подарил Фийону дорогие костюмы
ПАРИЖ, 17 марта. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Неизвестным дарителем дорогих костюмов кандидату на президентских выборах во Франции Франсуа Фийону оказался адвокат
ПАРИЖ, 17 марта. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Неизвестным дарителем дорогих костюмов кандидату на президентских выборах во Франции Франсуа Фийону оказался адвокат
Об этом сообщил телеканал
«Да, я действительно купил два костюма для Фийона в феврале. Это был подарок, я ничего не ждал в ответ», — заявил Буржи французскому телеканалу.
На минувшей неделе газета Journal du dimanche обвинила Фийона в том, что он покупает слишком дорогую одежду. По данным издания, за последние 5 лет политик потратил на свои деловые костюмы порядка €35,5 тысяч. Газета также выяснила, что в начале февраля некий друг политика, имя которого не называлось, оплатил два костюма на сумму в €13 тысяч «по просьбе Фийона».
Данная информация заинтересовала следователей. Соответствующие материалы были приобщены к уже начатому в отношении политика расследованию, которое местные СМИ окрестили «Пенелопагейт» (по имени жены Фийона). Следователи захотели выяснить, чем был продиктован столь щедрый подарок, имело ли в данном случае место «торговля влиянием».
«Данный эпизод вовсе не обязательно означает, что адвокат пытался таким образом подкупить господина Фийона, — считает Эрик Альт,
Стоит отметить, что сам Фийон вовсе не отрицает, что его знакомый подарил ему костюмы. В интервью газете L’Echo на этой неделе он подчеркнул, что «в этом нет ничего незаконного».