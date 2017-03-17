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22:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нафтогаз» уволил президента «Укртрансгаза»

В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что конкурс на должность президента «Укртрансгаза» будет объявлен в скором времени. Уволенный Игорь Прокопив занимал должность президента «Укртрансгаза» с августа 2014 года.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Правление «Нафтогаза» решило уволить президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, в ближайшее время объявит конкурс на этот пост, сообщила в пятницу пресс-служба «Нафтогаза».

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«Правление НАК “Нафтогаз Украины” по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО “Укртрансгаз” Игоря Прокопива. “Нафтогаз” объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента “Укртрансгаза”. Обязанности президента “Укртрансгаза” временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко», — говорится в сообщении.

Прокопив занимал должность президента «Укртрансгаза» с августа 2014 года.

«Укртрансгаз» без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газом украинских и европейских потребителей, отмечает компания.

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