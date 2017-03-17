Глава немецкой разведки не исключил вмешательства России в выборы страны

«Мы должны по крайней мере ожидать, что это (вмешательство) может случиться. Мы это испытали в прошлом не только в Германии, но и в других регионах Европы, где в ближайшее время состоятся выборы», — сказал Каль в интервью еженедельнику Spiegel.

Он добавил, что «есть основания полагать, что атаки на сервера немецкого бундестага Германии совершены под российским влиянием».

Отвечая на вопрос Spiegel, как соотносятся эти заявления с выводами доклада, опубликованного в начале года BND и Федеральным ведомством по защите Конституции (контрразведки ФРГ), в котором указывается на отсутствие доказательств о причастности России к «кампании по дезинформации» в Германии, Каль заявил, что это выводы не окончательные.

«Во-первых, есть этот маленький разрыв между свидетельствами и судебными доказательствами. Во-вторых, наша миссия состоит в том, чтобы расследовать это», — заявил он.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался комментировать содержимое доклада, добавив, что никогда не заявлял о том, что общественность может получить доступ к этим материалам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.