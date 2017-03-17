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17 марта, источник: УНИАН

В Днепропетровской области озвучили планы на весенний призыв

Некоторые могут рассчитывать на отсрочку.

Источник: УНИАН

В Днепропетровской области готовятся к весеннему призыву на срочную воинскую службу, который стартует 5 апреля. Нынешней весной ряды ВСУ пополнят почти полторы тысячи парней в возрасте от 20 до 27 лет, передает «Сегодня».

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«Планируем призвать на срочную службу 1480 юношей, — рассказывают в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы ОГА. — Из них 1000 станут в ряды Вооруженных сил Украины, 450 — Национальной гвардии и еще 30 пойдут служить в Государственную спецслужбу транспорта».

Впрочем, некоторые могут рассчитывать на отсрочку. Временно отложить прохождение службы могут учителя, медики, священнослужители, полицейские, студенты, сироты, а также парни, которые ухаживают за нетрудоспособными родителями, живут с беременной женой или воспитывают ребенка, которому не исполнилось трех лет.

«Также на срочную службу не будут призываться мужчины старше 27 лет и инвалиды. Срочники будут проходить службу в частях, но на Донбасс никого точно не отправят», — обещают чиновники.

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