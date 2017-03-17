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17 марта, источник: Lenta.Ru

Нетаньяху объяснил рейд израильских самолетов в Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что самолеты ВВС поразили цели в Сирии для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения «Хезболлах». Заявление канцелярии премьера было распространено в пятницу, 17 марта, передает ТАСС.

Источник: AP 2017

«Наша политика последовательна: в случае обнаружения попыток передачи продвинутого оружия “Хезболлах”, и, если у нас есть разведданные, если у нас есть оперативная возможность, мы делаем работу, чтобы предотвратить такое развитие событий», — подчеркнул Нетаньяху.

«Это — то, что случилось, и это — то, что будет происходить», — добавил премьер.

О рейде израильской авиации в Сирию стало известно утром в пятницу. В Дамаске заявили, что четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения.

Уточнялось, что целью израильской авиации были объекты сирийских силовиков в районе Пальмиры.

Также сообщалось, что военные вели огонь из зенитно-ракетного комплекса советского производства С-200.

В Армии обороны Израиля заявили, что самолеты вернулись на базы без потерь, а как минимум одна из сирийских ракет была сбита израильской ПРО.

Комментарии
5
Сергей Зауглов
Молодцы израильтяне
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Анатолий Лаврентьев
Все вокруг наглеют и в ложной информации и реальных боевых ударов..., только Россия скромничает, соблюдает права и демократию, а нужно их же способом поступать..., просто уничтожать всех, кто хотя бы малейшую опасность будет представлять Российским интересам !!!
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Анатолий Лаврентьев
А какое право имели израильтяне вторгаться на территорию Сирии и бомбить Сирийскую армию. Я считаю что правильно будет если Российские военные просто будут сбивать их самолёты комплексами С-400.
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