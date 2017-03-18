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00:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одессе прибывшие корабли НАТО проведут учения с ВМСУ

Прибывшие в Одессу экипажи кораблей НАТО проведут совместные учения с украинскими моряками.

Источник: Telegraf.com.ua

Прибывшие сегодня с визитом в Одессу экипажи четырех кораблей НАТО проведут совместные учения с украинскими моряками. Об этом было заявлено на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу на борту штабного корабля ORP K. X. Czernicki («Конт-адмирал Ксаверий Черницкий», ВМС Польши).

Командир ORP K. X. Czernicki Александр Урбанович руководит походом группы кораблей, в которую также входят три морских тральщика — ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция). Как отметил Урбанович, украинские моряки вместе с иностранными коллегами проведут совместные учения.

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«Мы покажем, как выполняем различные задачи для обмена опытом и усовершенствования будущих отношений», — сказал командир корабля. В частности, военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.

Отмечалось, что часть занятий пройдет на суше. По словам заместителя начальника штаба командования ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции, капитана 1-го ранга Андрея Рыженко, это касается учений с индивидуальными средствами дыхания, по радиационно-химической и радиологической защите.

«Нам очень важно использовать этот опыт», — сказал он, подчеркнув важность визита вышеназванных кораблей для дальнейшего развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО. Также будут проведены тактические маневры в море: маневрирование, радиосвязь и пр.

«Мы такие контакты максимально используем в пользу возрождения национальных ВМС. Мы максимально все делаем для нашего вклада в коллективную безопасность в Черном море, а на перспективу — и в Мировом океане, как это было до 2014 года», — сказал Рыженко.

Как отметил во время пресс-конференции посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, прибытие кораблей НАТО в Одесский порт является доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО.

«Сегодня очень важный день, важное событие для Одессы, для Украины — четыре корабля НАТО прибыли с визитом в Одесский порт. Это является доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО. Это также показывает, что НАТО ваш друг и партнер, с которым Украина достаточно успешно сотрудничает в рамках многих программ», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что совместные мероприятия необходимы для того, чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО до 2020 года, «как записано в официальных документах правительства Украины». Как уточнили в пресс-центре командования ВМС ВСУ, корабли НАТО пробудут в Одесском порту до 20 марта.

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