Мининформ Белоруссии вынес предупреждение сайту за статью про Донбасс

Он отмечает, что предупреждение вынесено за материал, содержание которого, по мнению ведомства, «способно нанести вред национальным интересам страны». Письмо, датированное 14 марта, редакция получила в пятницу, 17 марта.

Как уточняется в сообщении, речь идет о материале от 15 февраля, в котором рассказывалось «о белорусских добровольцах, которые воюют на Украине на стороне киевских властей, о том, почему они отправились воевать в другую страну».

«В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции tut.by к конфликту в Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно», — подчеркивается в заявлении портала.

Материал уже удален с портала. А редакция обратилась в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству и какие именно нормативные акты нарушены.

«Наличие среди лиц, воюющих на Украине, приехавших туда по собственной инициативе белорусских граждан (как и граждан иных государств), не является тайной. Ряд граждан уже привлечен за подобные действия на территории Белоруссии к ответственности. Участие таких лиц в боевых действиях не является частью внешней политики нашего государства, подобные действия являются уголовным преступлением, о чем мы также неоднократно писали», — отметила генеральный директор ООО «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина.

В соответствии с законодательством Белоруссии доступ к продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса в сети интернет, может быть ограничен по решению Мининформа в случае вынесения владельцу ресурса в течение года двух и более письменных предупреждений.