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00:21 (мск), источник: РИА Новости

Мининформ Белоруссии вынес предупреждение сайту за статью про Донбасс

МИНСК, 18 мар — РИА Новости. Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение белорусскому порталу tut.by за материал о белорусах, воюющих на стороне Киева в Донбассе, сообщает в пятницу этот ресурс.

Источник: РИА Новости

Он отмечает, что предупреждение вынесено за материал, содержание которого, по мнению ведомства, «способно нанести вред национальным интересам страны». Письмо, датированное 14 марта, редакция получила в пятницу, 17 марта.

Как уточняется в сообщении, речь идет о материале от 15 февраля, в котором рассказывалось «о белорусских добровольцах, которые воюют на Украине на стороне киевских властей, о том, почему они отправились воевать в другую страну».

«В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции tut.by к конфликту в Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно», — подчеркивается в заявлении портала.

Материал уже удален с портала. А редакция обратилась в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству и какие именно нормативные акты нарушены.

«Наличие среди лиц, воюющих на Украине, приехавших туда по собственной инициативе белорусских граждан (как и граждан иных государств), не является тайной. Ряд граждан уже привлечен за подобные действия на территории Белоруссии к ответственности. Участие таких лиц в боевых действиях не является частью внешней политики нашего государства, подобные действия являются уголовным преступлением, о чем мы также неоднократно писали», — отметила генеральный директор ООО «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина.

В соответствии с законодательством Белоруссии доступ к продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса в сети интернет, может быть ограничен по решению Мининформа в случае вынесения владельцу ресурса в течение года двух и более письменных предупреждений.

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