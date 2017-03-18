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09:09 (мск), источник: Вести Приморье

Отстраненный мэр Владивостока Пушкарев в СИЗО бросил курить и учит английский язык

Отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, заявил, что начал вести здоровый образ жизни в следственном изоляторе «Матросская Тишина», — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Мы все здесь бросили курить, я занялся спортом и отжимаюсь по 100 раз. Учу английский язык», — сказал он по видеоконференц-связи в Мосгорсуде, где накануне, 17 марта, рассматривалась жалоба на продление ему ареста.

По версии следствия, в 2009—2014 годах Пушкарев организовал приобретение предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. По данным следствия, «Востокцемент» возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города. Стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично мэр получил не менее 45 млн рублей.

Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба на сумму более 158 млн рублей и образования более 800 млн рублей кредиторской задолженности. Кроме того, по данным следствия, в 2012—2014 годах Пушкарев передал Лушникову не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. За это Лушников, действуя в интересах Пушкарева и группы компаний «Востокцемент», обеспечил приобретение у входящих в эту группу организаций стройматериалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.

В рамках уголовного дела был помещен под домашний арест брат градоначальника Андрей Пушкарев. По версии следствия, именно он, будучи генеральным директором ООО «Востокцемент», передавал Лушникову денежные средства в качестве коммерческого подкупа.

На прошлой неделе стало известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил Пушкарева от должности мэра на период предварительного следствия и суда.

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