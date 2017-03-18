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10:36 (мск), источник: Noi.md

Венгрия начинает строительство «умного забора»

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принятие новых правил содержания мигрантов — ответ на недавние теракты, прокатившиеся по нескольким странам Европы.

Источник: Noi.md

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принятие новых правил содержания мигрантов — ответ на недавние теракты, прокатившиеся по нескольким странам Европы.

По его словам, Венгрия находится в осаде и может рассчитывать только на свои силы.

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На Западе отреагировали на венгерские антимигрантские законодательные новации жестко: почти каждый пункт этого документа открыто нарушает законодательство ЕС, Европейскую конвенцию о защите прав человека и Женевскую конвенцию, заявил турецкому агентству «Анадолу» директор Программы по делам беженцев Хельсинкского комитета Гароб Дьюлаи. По его словам, за столь жестокие законы против мигрантов Венгрию могут исключить из состава ЕС.

Дьюлаи возмущен, что большинство депутатов венгерского парламента одобрили содержание в лагерях всех въезжающих в страну мигрантов, кроме детей младше 14 лет. Согласно новым правилам, беженцы будут проживать во временных лагерях или транзитных зонах на южной границе с Сербией. Они будут дожидаться от миграционных служб принятия решения по предоставлению убежища. Размещать их планируют в контейнерах по 200−300 человек. Власти Венгрии заявили, что до 1 мая завершится строительство «умного» забора на сербско-венгерской границе. Новое заграждение протянется на 150 км, его оснастят видеонаблюдением и тепловыми камерами.

Те из ожидающих своей судьбы в таких лагерях, кому в предоставлении убежища в Венгрии будет отказано, а также те, кто не согласился сдать отпечатки пальцев или сфотографироваться, будут депортированы в ускоренном порядке.

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