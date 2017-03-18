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04:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия подготовила предложения по совместным с Японией проектам на южных Курилах

Россия подготовила совместные с Японией проекты на южных Курилах, которые могут осуществляться только на условиях российского законодательства. Об этом, как передает РИА Новости, заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов на первом раунде переговоров о совместной хозяйственной деятельности.

«Сформирован пакет предложений, охватывающих широкий спектр актуальных для экономического развития южных Курил направлений и нацеленных на совместную реализацию масштабных и экономически значимых проектов. И, разумеется, мы исходим из того, что эти проекты могут осуществляться только на условиях российского законодательства», — сказал он.

Первые консультации по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах между Россией и Японией проходят в Токио в субботу, 18 марта. Российскую сторону на них представляет Моргулов, а японскую — заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба.

Документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Курилах был согласован в декабре прошлого года в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию. В январе 2017 года Россия подготовила предложения по вопросу о совместном использовании Москвой и Токио земель на Южных Курилах.

Российский суверенитет над южной частью Курильской гряды — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — оспаривается Японией. Эти территории отошли к СССР после Второй мировой войны. Вопрос о принадлежности островов является одним из наиболее острых в двусторонних отношениях. Во многом именно из-за этого территориального спора более 60 лет не удается подписать мирный договор с Токио.

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