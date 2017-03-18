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05:25 (мск), источник: Интерфакс

Секретный план Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Секретный план президента США Дональда Трампа по борьбе с боевиками из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) очень похож на план бывшего американского лидера Барака Обамы, утверждает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, ознакомившихся с документом.

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По их мнению, «выходит, что план — это отчасти нечто большее, чем интенсификация прежнего медленного, основательного подхода, который Трамп высмеял при администрации Обамы».

«План предусматривает продолжение бомбардировок, наращивание поддержки и содействия местным силам для того, чтобы освободить иракский Мосул и, в конечном счете, сирийскую Ракку, перекрытие источников доходов ИГ, стабилизацию ситуации на территориях, отвоеванных у ИГ», — поделились информацией чиновники.

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Два известных специалиста по военной стратегии считают план «неудовлетворительным» и опасаются, что документ «может не выполнить обещание Трампа “полностью уничтожить ИГ” и сделать это быстро».

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что «предварительный план — это масштабная стратегия, которая придает даже больше значение дипломатии, экономике и информации, нежели военной составляющей». Он подчеркнул, что документ «основывается на общегосударственном подходе, совершенствуя координацию инструментов власти в области публичной дипломатии, киберпространства, информации, финансов и военной сферы, и укрепляет координацию между регионами».

Источник в Минобороны США отметил, что документ «устраняет многие обременительные элементы процесса принятия решений, которые существуют до сих пор, что позволит принимать решения более оперативно и с большей гибкостью».

Согласно официальным данным правительства США, «на земле» в Сирии находятся 500 американских военнослужащих, в Ираке — 5 тыс. 200, передает NBC News. Однако, по словам высокопоставленного представителя ВС США, «реальное число — как минимум в два раза больше».

Ранее президент США поручил Пентагону подготовить план уничтожения ИГИЛ в Сирии и Ираке, проект документа уже передан президенту. Чиновники, которые принимали участие в подготовке плана, предлагают снять ограничения на численность американского воинского контингента в Сирии, он составляет 500 человек, сообщила 6 марта газета The Washington Post.

9 марта представитель международной коалиции Джон Дорриан заявил, что США отправляют в Сирию дополнительно 400 военнослужащих. 15 марта The Washington Post со ссылкой на чиновника из Минобороны написала, что министерство собирается направить по крайней мере еще 1 тыс. военнослужащих в Сирию в преддверии наступления на город Ракку.

Комментарии
1
Иван Петров
А никто и не сомневался.
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