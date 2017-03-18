Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России поменяют расчет квартплаты
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
08:40 (мск), источник: Вести Приморье

Силы ТОФ на учениях уничтожили «Черную дыру» в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке противолодочной авиации отработали в Японском море поиск и уничтожение подлодки условного противника, роль которой выполнила дизель-электрическая подводная лодка класса «Варшавянка», которую прозвали «Черная дыра» из-за бесшумности. Об этом сообщает «Вести: Приморье со ссылкой на ТАСС.

«Корабельная ударная группа (КУГ) Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и эскадренного миноносца «Быстрый» во взаимодействии с противолодочным самолетом Ту-142 морской авиации флота отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ класса «Варшавянка», за свою бесшумность прозванная «Черная дыра», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

Выполняя противолодочные задачи, экипаж самолета Ту-142 обнаружил подводную лодку условного противника, обозначил ее местоположение радиобуями и передал координаты командиру корабельной ударной группы. Корабли, следуя в нужный район, отработали противолодочные маневры, выставили учебные минные поля, провели мероприятия по обнаружению и классификации подводной лодки условного противника. После этого субмарину «противника» уничтожили с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей. Стрельбы выполнялись практическими (без боевых частей) боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
В Германии заявили о возросшей угрозе со стороны РФ
Пентагон прокомментировал сообщения об ударе по мечети в Сирии
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
Японии нужны детали плана совместной деятельности на Курилах
Нетаньяху объяснил рейд израильских самолетов в Сирию
Организаторы «Евровидения» высказались об участии Самойловой
СМИ: О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель
Спорт
Как будто и не спринт. 0,2 секунды принесли Шипулину бронзу Антон Шипулин провёл лучший спринт в этом сезоне. Он стартовал 106-м, отстрелялся на ноль, а ценой его трудовой бронзы стали 0,2 секунды
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь