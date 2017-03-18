Силы ТОФ на учениях уничтожили «Черную дыру» в Японском море

«Корабельная ударная группа (КУГ) Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и эскадренного миноносца «Быстрый» во взаимодействии с противолодочным самолетом Ту-142 морской авиации флота отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ класса «Варшавянка», за свою бесшумность прозванная «Черная дыра», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

Выполняя противолодочные задачи, экипаж самолета Ту-142 обнаружил подводную лодку условного противника, обозначил ее местоположение радиобуями и передал координаты командиру корабельной ударной группы. Корабли, следуя в нужный район, отработали противолодочные маневры, выставили учебные минные поля, провели мероприятия по обнаружению и классификации подводной лодки условного противника. После этого субмарину «противника» уничтожили с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей. Стрельбы выполнялись практическими (без боевых частей) боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.