Японии нужны детали плана по совместной деятельности с Россией на Курилах

Акиба напомнил, что в прошлом году во время визита президента РФ Владимира Путина в азиатскую страну сторонам удалось достигнуть соглашения по поводу сельскохозяйственной деятельности на четырёх островах и поездок бывших жителей и других японцев на острова.

Замглавы японского МИД отметил, что и Москва, и Токио нацелены на то, чтобы как можно быстрее придать конкретику этим договоренностям. Кроме того, Япония планирует услышать предложения насчет совместной деятельности от российского руководства.

В феврале замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, вспомнив высказывание президента РФ Владимира Путина, что налаживание совместной хозяйственной деятельности между странами может стать важным шагом на пути к заключению мирного договора.

Сегодня, 18 марта, в Токио состоится первый раунд переговоров между Россией и Японией по поводу возможности совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это, в свою очередь, должно способствовать ускорению переговоров о заключении российско-японского мирного договора.

В этой встрече должны будут принять участие заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Акиба. После чего итоги переговоров оценят обсудят главы МИД двух стран Сергей Лавров и Фумио Кисида 20 марта. Причем они встретятся, по крайней мере, дважды: первый раз отдельно, а второй — с участием министров обороны Сергея Шойгу и Томоми Инады.