О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель

Трамп — импульсивный, эмоциональный. Его подходы бросают вызов традиционному мышлению западных элит и скорее созвучны с набирающими популярность националистическими настроениями в Старом Свете. Он критиковал исторические альянсы, открытые границы в Европе, свободную торговлю, а Евросоюз называл «двигателем для интересов Германии». Меркель — сдержанна, хладнокровна.
В традиционном ключе для западных политиков последних десятилетий она является сторонником глобализации, придерживается либеральных подходов к торговле и иммиграции. Именно ее теперь на Западе иногда называют «новым лидером свободного мира», а не хозяина Белого дома, как это было обычно.
И если про «свободный мир» пока единого мнения нет, то насчет лидерства Германии в ЕС сомневаться не приходится. А потому от Трампа и Меркель во многом будут зависеть не только двусторонние отношения Вашингтона и Берлина, но и судьба связей между США и всем Евросоюзом.
Завершилась встреча небольшим курьезом. Фотографы попросили улыбавшихся лидеров пожать друг другу руки для протокольной съемки. Меркель повернулась к Трампу и спросила его, готов ли он к рукопожатию, но тот, вероятно, не услышав, проигнорировал предложение. Впрочем, как отмечают местные СМИ, в целом президент принимал канцлера подчеркнуто уважительно. Он лично встретил ее на пороге Белого дома, подал руку и, приобняв, проводил гостью внутрь.
Вежливые разногласия
Во время пресс-конференции оба лидера не скрывали разногласий, но в целом избегали острых высказываний и не переходили на личности, заявляя о стремлении искать компромиссы в двусторонних отношениях.
Трамп назвал визит Меркель в Белый дом «большой честью», отметив, что у двух государств «много общего, включая стремление к безопасности, процветанию и миру». Он считает альянс США и Германии «символом силы и сотрудничества» для всего мира. Меркель заметила, что «обсуждались и те вопросы, где у двух стран есть расхождения» и призвала к «честному диалогу».
Хозяин Белого дома в ответ на острые вопросы репортеров не стеснялся отстаивать свои взгляды. «Иммиграция — это привилегия, а не право. Безопасность наших граждан должна стоять превыше всего», — подчеркивал он, защищая свои решения об ужесточении миграционного режима и приостановке программ приема беженцев в США. Меркель, критиковавшая эти решения, согласилась с необходимостью защиты внешних границ.
Тем не менее, она указала на важность «свободы перемещения в ЕС» и сделала акцент на интересах беженцев: «Им нужны возможности выстраивать свою жизнь там, где они оказались».
Президент США сетовал, что пресса зачастую неверно интерпретирует его высказывания. Когда журналист в своем вопросе назвал его политику изоляционистской, Трамп парировал: «Я не изоляционист. Я за свободную торговлю. Но и за честную торговлю». Он вновь раскритиковал глобализацию и торговые соглашения своих предшественников, посетовав на ущемление интересов американских трудящихся и пообещав «положить этому конец».
Меркель поддакнула: «Торговля должна быть более честной, взаимовыгодной». Но затем подчеркивала важность интеграционных процессов, их «ценность для единой Европы». Она напомнила о договорах о свободной торговле ЕС с Южной Корее и Канадой, настояв, что это выгодно всем сторонам.
Примечательно, что Меркель выразила надежду на возобновление консультаций между ЕС и США по соглашению о создании зоны свободной торговли. Эти переговоры продолжались несколько лет, но завершить их при администрации Барака Обамы не удалось. Эксперты выражали сомнение в перспективах их продолжения, поскольку Трамп критически относился к таким договорам.
В первые же дни президентства он отозвал подпись предшественника под Транстихоокеанским партнерством (ТПП, пакт о свободной торговле с участием 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона). Он намекал на склонность к двусторонним договорам, что немыслимо для ЕС.
Трамп на предложение канцлера не ответил, ограничившись выражением готовности обсуждать «честную и взаимную торговую политику на благо обоих народов». Он немного уколол Меркель, выразив мнение, что на торговых переговорах «немецкие переговорщики пока добились куда большего, чем американские». «Но надеюсь, мы выровняем ситуацию. Нам не нужна победа, а нужно равенство», — добавил он.
Он указал на явные, на его взгляд, перекосы в НАТО. Подтвердив свою приверженность альянсу, Трамп, тем не менее, вновь призвал союзников платить «справедливую цену» за гарантии НАТО и выделять по меньшей мере два процента от ВВП на оборону, как того требуют уставные документы блока. В настоящее время лишь пять из 28 стран выполняют это требование, а оборонные расходы Германии ближе к одному проценту от ВВП.
«Это очень нечестно по отношению к США», — указал американский лидер. В этом вопросе Европа, похоже, готова выполнить требования Белого дома. Меркель подтвердила намерения Германии наращивать оборонный бюджет до нужного уровня к 2024 году, за что Трамп выразил ей благодарность.
Президент США подытожил свои подходы следующим высказыванием: «Мы уважаем исторические институты, но мы признаем и право свободных людей определять свою судьбу».
Жертвы Обамы
Репортеры задали немало вопросов, которые касались не столько политики, сколько различных резонансных заявлений американского президента, провоцируя обоих лидеров на острые высказывания или оценки. И если Меркель в основном говорила о двусторонних отношениях, то Трамп большую часть времени отвечал на вопросы о внутренней политике или бушующих вокруг него скандалах в США. Хотя он зачастую вступает в кипучую полемику с репортерами, в этот раз президент старался держать себя в руках и либо игнорировал такие выпады, либо отшучивался.
Например, в последние дни в США большой резонанс вызвали его заявления о том, что администрация его предшественника Барака Обамы якобы перехватывала его телефонные разговоры в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке во время предвыборной кампании в прошлом году. Несмотря на запросы конгресса и вопросы СМИ, никаких подтверждений этого Трамп не представил. Более того, официальный представитель Белого дома, по сути, предположил, что к прослушке могла быть причастна британская разведка, что вызвало бурную реакцию в Лондоне.
Когда один из репортеров поинтересовался, почему он делает бездоказательные заявления, президент США с улыбкой ответил: «Какой хороший и дружелюбный журналист». Но сам вопрос проигнорировал. Прямого ответа не стал давать и в следующий раз, отшутившись: «Что касается прослушки со стороны прошлой администрации… Ну, по крайней мере у нас (с Ангелой Меркель — “РГ”) здесь есть что-то общее». После чего с улыбкой повернул голову в сторону канцлера ФРГ, а в зале раздался смех. Меркель эмоций не проявила, по-видимому, не желая втягиваться в бушующие в США страсти на эту тему.
Напомним, что, согласно разоблачениям экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена в 2013 году, спецслужбы США прослушивали телефон Ангелы Меркель, что тогда вызвало резкую критику со стороны Германии в адрес США.
Комментируя заявления своей администрации о причастности британской разведки, президент США пояснил, что Белый дом сделал их, не опираясь на разведданные или собственные оценки, а на основе заявления эксперта в эфире телеканала Fox News: «Мы ничего не говорили, а просто процитировали известного эксперта, который сказал об этом на телевидении. Я не высказывал своего мнения. Это было заявление очень талантливого юриста, так что обращайтесь не ко мне, а к Fox News».
Также его спрашивали, жалеет ли он иногда о своих записях в «Twitter», которые вызывают большой резонанс. «Крайне редко, — отрезал Трамп. — Иначе бы я здесь не стоял».
России — улучшение, Украине — урегулирование
Одной из тем переговоров стала ситуация вокруг Украины и буксующего мирного процесса в этой стране. «Мы должны найти мирное решение кризиса на Украине», — сказала канцлер. Она назвала «минские соглашения» «хорошей основой» и заявила, что, по ее мнению, «американская сторона и лично президент все больше занимаются» этой темой, выражая «приверженность» их имплементации. При этом она признала: «К сожалению, нам не удалось продвинуться далеко, нашим экспертам предстоит работать над этим в ближайшие месяцы». Меркель указала на «необходимость параллельного улучшения отношений с Россией», выразив мнение, что реализация «минских соглашений» создала бы дополнительные возможности для нормализации.
Трамп также отметил, что обсуждение кризиса на Украине являлось одной из тем переговоров. «Мы в идеале ищем возможности для мирного урегулирования», — отметил американский лидер. Он не выразил своего мнения относительно «минских договоренностей», но «высоко оценил лидерство» Германии и Франции в процессе урегулирования кризиса.
Ни от Трампа, ни от Меркель не звучало заявлений о возможности расширения «нормандского формата» путем присоединения США к этим переговорам, хотя стороны и договорились координировать свои усилия на этом направлении. Так же не звучало никаких заявлений о возможной судьбе санкций Запада против России.
Игорь Дунаевский (Вашингтон)