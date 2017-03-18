О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель

Источник: AP 2017

Трамп — импульсивный, эмоциональный. Его подходы бросают вызов традиционному мышлению западных элит и скорее созвучны с набирающими популярность националистическими настроениями в Старом Свете. Он критиковал исторические альянсы, открытые границы в Европе, свободную торговлю, а Евросоюз называл «двигателем для интересов Германии». Меркель — сдержанна, хладнокровна. В традиционном ключе для западных политиков последних десятилетий она является сторонником глобализации, придерживается либеральных подходов к торговле и иммиграции. Именно ее теперь на Западе иногда называют «новым лидером свободного мира», а не хозяина Белого дома, как это было обычно.

И если про «свободный мир» пока единого мнения нет, то насчет лидерства Германии в ЕС сомневаться не приходится. А потому от Трампа и Меркель во многом будут зависеть не только двусторонние отношения Вашингтона и Берлина, но и судьба связей между США и всем Евросоюзом. Завершилась встреча небольшим курьезом. Фотографы попросили улыбавшихся лидеров пожать друг другу руки для протокольной съемки. Меркель повернулась к Трампу и спросила его, готов ли он к рукопожатию, но тот, вероятно, не услышав, проигнорировал предложение. Впрочем, как отмечают местные СМИ, в целом президент принимал канцлера подчеркнуто уважительно. Он лично встретил ее на пороге Белого дома, подал руку и, приобняв, проводил гостью внутрь. Вежливые разногласия Во время пресс-конференции оба лидера не скрывали разногласий, но в целом избегали острых высказываний и не переходили на личности, заявляя о стремлении искать компромиссы в двусторонних отношениях. Трамп назвал визит Меркель в Белый дом «большой честью», отметив, что у двух государств «много общего, включая стремление к безопасности, процветанию и миру». Он считает альянс США и Германии «символом силы и сотрудничества» для всего мира. Меркель заметила, что «обсуждались и те вопросы, где у двух стран есть расхождения» и призвала к «честному диалогу».

Хозяин Белого дома в ответ на острые вопросы репортеров не стеснялся отстаивать свои взгляды. «Иммиграция — это привилегия, а не право. Безопасность наших граждан должна стоять превыше всего», — подчеркивал он, защищая свои решения об ужесточении миграционного режима и приостановке программ приема беженцев в США. Меркель, критиковавшая эти решения, согласилась с необходимостью защиты внешних границ. Тем не менее, она указала на важность «свободы перемещения в ЕС» и сделала акцент на интересах беженцев: «Им нужны возможности выстраивать свою жизнь там, где они оказались». Президент США сетовал, что пресса зачастую неверно интерпретирует его высказывания. Когда журналист в своем вопросе назвал его политику изоляционистской, Трамп парировал: «Я не изоляционист. Я за свободную торговлю. Но и за честную торговлю». Он вновь раскритиковал глобализацию и торговые соглашения своих предшественников, посетовав на ущемление интересов американских трудящихся и пообещав «положить этому конец».

Читайте также Стратегия протекционизма — несостоятельна и ведет к нисходящей спирали в мировой экономике

Меркель поддакнула: «Торговля должна быть более честной, взаимовыгодной». Но затем подчеркивала важность интеграционных процессов, их «ценность для единой Европы». Она напомнила о договорах о свободной торговле ЕС с Южной Корее и Канадой, настояв, что это выгодно всем сторонам. Примечательно, что Меркель выразила надежду на возобновление консультаций между ЕС и США по соглашению о создании зоны свободной торговли. Эти переговоры продолжались несколько лет, но завершить их при администрации Барака Обамы не удалось. Эксперты выражали сомнение в перспективах их продолжения, поскольку Трамп критически относился к таким договорам. В первые же дни президентства он отозвал подпись предшественника под Транстихоокеанским партнерством (ТПП, пакт о свободной торговле с участием 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона). Он намекал на склонность к двусторонним договорам, что немыслимо для ЕС. Трамп на предложение канцлера не ответил, ограничившись выражением готовности обсуждать «честную и взаимную торговую политику на благо обоих народов». Он немного уколол Меркель, выразив мнение, что на торговых переговорах «немецкие переговорщики пока добились куда большего, чем американские». «Но надеюсь, мы выровняем ситуацию. Нам не нужна победа, а нужно равенство», — добавил он.

Читайте также Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет