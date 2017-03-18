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07:48 (мск), источник: 365info.kz

Назарбаев объяснил масштабные кадровые перестановки

16 марта, беседуя с представителями прессы Казахстана, глава государства пояснил мотивы прошедших кадровых перестановок.

Источник: 365info.kz

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что смена кадров на госслужбе — это нормальный процесс. По словам президента, госслужащие демонстрируют себя в работе по-разному, соответственно, различны и сроки их пребывания на тех или иных должностях.

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«Руководителю следует держать возле себя людей… которые выполняют поставленные задачи. Если кто-то приносит тебе вопросы «Как это делать?» — значит он сам стал проблемой для тебя.

От проблем, как известно, надо стараться избавляться, только поэтому приходится освобождаться, — поделился президент. —.

Одни проваливают себя, другие на пенсию уходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Есть очень хорошие успешные люди у нас хорошо работающие… Перестановки — это жизнь, ничего застывшего нет…".

Глава государства выразил уверенность, что вновь назначенные руководители справятся с поставленными задачами.

«Аким Мангистау сам попросился стать первым заместителем, Кулагин сам попросился — сказав, что достиг пенсионного возраста, везде поработал, поблагодарив за это, — сказал Нурсултан Назарбаев. — В Караганде… мы назначили уроженца карагандинского региона, опытного человека. Думаю, все они будут хорошо работать. Если посмотреть на сегодняшних членов правительства — все они 1970, 72-го, 73-го годов рождения. То есть они находятся в полном расцвете сил».

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