Назарбаев объяснил масштабные кадровые перестановки
16 марта, беседуя с представителями прессы Казахстана, глава государства пояснил мотивы прошедших кадровых перестановок.
16 марта, беседуя с представителями прессы Казахстана, глава государства пояснил мотивы прошедших кадровых перестановок.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что смена кадров на госслужбе — это нормальный процесс. По словам президента, госслужащие демонстрируют себя в работе
«Руководителю следует держать возле себя людей… которые выполняют поставленные задачи. Если
От проблем, как известно, надо стараться избавляться, только поэтому приходится освобождаться, — поделился президент. —.
Одни проваливают себя, другие на пенсию уходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Есть очень хорошие успешные люди у нас хорошо работающие… Перестановки — это жизнь, ничего застывшего нет…".
Глава государства выразил уверенность, что вновь назначенные руководители справятся с поставленными задачами.
«Аким Мангистау сам попросился стать первым заместителем, Кулагин сам попросился — сказав, что достиг пенсионного возраста, везде поработал, поблагодарив за это, — сказал Нурсултан Назарбаев. — В Караганде… мы назначили уроженца карагандинского региона, опытного человека. Думаю, все они будут хорошо работать. Если посмотреть на сегодняшних членов правительства — все они 1970, 72-го, 73-го годов рождения. То есть они находятся в полном расцвете сил».