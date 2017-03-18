Руководство ГЛОНАССа приедет в Приморье на встречу с недовольными системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
Андрей Жерегеля планирует посетить край с рабочим визитом
Андрей Жерегеля планирует посетить край с рабочим визитом
Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.
Врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля встретится с представителями приморского автомобильного бизнеса в среду, 22 марта. Об этом, ссылаясь на представителей компании, сообщает
Руководитель АО «ГЛОНАСС» прибудет во Владивосток с рабочим визитом в среду, 22 марта. В этот же день Андрей Жерегеля встретится с представителями автомобильного бизнеса. В четверг, 23 марта, глава компании ответит на вопросы журналистов по оснащению устройствами вызова экстренных служб подержанных иномарок.
В рамках рабочей поездки в Приморье АО «ГЛОНАСС» также планирует подписать соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, устройствами вызова экстренных оперативных служб.
Отметим, ранее в АО «ГЛОНАСС» сообщили, что компания совместно с Минпромторгом, администрацией Приморья, ГИБДД и таможенными органами РФ находится на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных иностранных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб.
Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья застряли более 1,5 тысяч автомобилей, в заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к
Владимир Миклушевский подчеркнул, «ЭРА-ГЛОНАСС» — большой шаг вперед с точки зрения безопасности вождения, система позволит сохранить тысячи человеческих жизней, но ей должны быть оснащены не только новые, но и подержанные автомобили.