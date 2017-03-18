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08:50 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кабмин просит Верховную Раду уточнить закон об имуществе депортированных

Закон предусматривает, что изъятые в результате депортации здания и другое имущество по возможности возвращаются депортированному лицу в натуральной форме.

Источник: Telegraf.com.ua

Кабинет министров просит парламент в связи с оккупацией Крыма и конфликтом на востоке Украины уточнить законодательство о возврате или возмещении имущества депортированным по национальному признаку лицам. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку», одобренном на заседании правительства, сообщается на Правительственном портале.

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В частности, в Кабмине отметили, что статьей этого закона предусмотрено, что изъятые в результате депортации здания и другое имущество по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) возвращаются депортированному лицу или его наследникам в натуральной форме. В отсутствие такой возможности заявителю возмещается стоимость зданий и имущества.

Однако в Минсоцполитики отмечают, что на сегодня невозможно обеспечить реализацию этой нормы в полном объеме в связи с тем, что в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и проведения АТО на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей органы государственной власти не могут осуществлять свои полномочия на этих территориях.

Учитывая это, правительство просит Верховную Раду дополнить закон новой частью такого содержания: «Лицо, получившее статус депортированного лица, имущество которого изъято в результате депортации и находится на временно оккупированной территории Украины или территории проведения антитеррористической операции, имеет право подать заявление о компенсации и возврате имущества не позднее трех лет после полного восстановления конституционного строя Украины на указанных территориях».

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