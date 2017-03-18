Савченко о лишении неприкосновенности Парасюка и Пашинского

По ее словам, неправильно поступил нардеп Сергей Пашинский («Народный фронт»), применив в ходе конфликта табельное оружие.

«Поэтому я считаю, что для депутатов должно быть хотя бы какое-то дисциплинарное наказание или снятие неприкосновенности с обоих за то, что первыми коснулись другого человека. Если бы ты был на уровне, можно было бы махать кулаками», — заявил Савченко в программе FACE 2 FACE на телеканале Zik.

Ранее Савченко заявила, что готова пропустить в Верховную Раду десантников из АТО.