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08:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко о лишении неприкосновенности Парасюка и Пашинского

Народный депутат Владимир Парасюк поступил неправильно, подняв первым руку на правоохранителей, заявила его коллега по парламенту Надежда Савченко.

Источник: "РИА Новости" Украина

По ее словам, неправильно поступил нардеп Сергей Пашинский («Народный фронт»), применив в ходе конфликта табельное оружие.

«Поэтому я считаю, что для депутатов должно быть хотя бы какое-то дисциплинарное наказание или снятие неприкосновенности с обоих за то, что первыми коснулись другого человека. Если бы ты был на уровне, можно было бы махать кулаками», — заявил Савченко в программе FACE 2 FACE на телеканале Zik.

Ранее Савченко заявила, что готова пропустить в Верховную Раду десантников из АТО.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Поросюк ей это припомнит, когда станет следующим президентом незалэжной.
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