Савченко о лишении неприкосновенности Парасюка и Пашинского
Народный депутат Владимир Парасюк поступил неправильно, подняв первым руку на правоохранителей, заявила его коллега по парламенту Надежда Савченко.
Народный депутат Владимир Парасюк поступил неправильно, подняв первым руку на правоохранителей, заявила его коллега по парламенту Надежда Савченко.
По ее словам, неправильно поступил нардеп Сергей Пашинский («Народный фронт»), применив в ходе конфликта табельное оружие.
«Поэтому я считаю, что для депутатов должно быть хотя бы
Ранее Савченко заявила, что готова пропустить в Верховную Раду десантников из АТО.