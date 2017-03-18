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08:22 (мск), источник: Newtimes.kz

Весенний призыв на срочную воинскую службу стартует в Казахстане

Весной 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999−1990 годов рождения, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает пресс-служба Минобороны, призыв начинается в соответствии с Указом президента Казахстана от 16 марта 2017 года № 449 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года».

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Призыву на срочную воинскую службу этой весной подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Призывникам необходимо прибыть в управления и отделы по делам обороны по месту своего воинского учета, где они пройдут медицинское освидетельствование и определение годности к воинской службе.

Как и прежде, комплектование будет осуществляться по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям будут учитываться специальности призывников, полученные до призыва.

Для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Казахстана весь период будет работать «горячая линия». Ответственные должностные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72−13−89 и 
72−16−06.

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