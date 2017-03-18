Весенний призыв на срочную воинскую службу стартует в Казахстане

Как сообщает пресс-служба Минобороны, призыв начинается в соответствии с Указом президента Казахстана от 16 марта 2017 года № 449 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года».

Призыву на срочную воинскую службу этой весной подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Призывникам необходимо прибыть в управления и отделы по делам обороны по месту своего воинского учета, где они пройдут медицинское освидетельствование и определение годности к воинской службе.

Как и прежде, комплектование будет осуществляться по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям будут учитываться специальности призывников, полученные до призыва.