Аблязова будут судить в Казахстане заочно
Суд постановил провести главное судебное разбирательство по делу Аблязова без его присутствия на процессе.
Суд постановил провести главное судебное разбирательство по делу Аблязова без его присутствия на процессе.
Мухтара Аблязова будут судить в Алматы заочно, передает корреспондент Tengrinews.kz. Главное судебное разбирательство по делу о хищениях более семи миллиардов долларов в БТА Банке пройдет без участия главного фигуранта — бывшего главного акционера финансового учреждения Мухтара Аблязова.
Кроме него, на скамье подсудимых бывший первый заместитель председателя правления БТА Банка —
«Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Аблязова Мухтара, Жаксылыка Жаримбетова, Кайрата Садыкова, Садуакаса Мамеш заседание провести в открытом судебном заседании, судопроизводство на русском языке, в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы на 3 апреля 2017 года на 10:00», — сказал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов.
«Согласно пункту 2 части 2 статьи 335 УПК РК (когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд. — Прим. автора) разбирательство дела в отношении подсудимого Аблязова провести в его отсутствии. Организовать публикацию сообщения о дате, месте и времени начала судебного заседания в республиканских СМИ и общедоступных коммуникационных сетях. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит», — заявил судья.
Добавим, что суд отказал Жаримбетову в прекращении уголовного дела. Следствие шло восемь лет, объем дела составляет 2 224 тома, в списке обвинения заявлено 205 свидетелей. Ранее Национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что завершило расследование по фактам хищения более 7 миллиардов долларов, совершенным преступным сообществом во главе с бывшим председателем совета директоров АО «БТА Банк» Аблязовым.
Следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал банка путем покупки его акций за счет похищенных в финансовом учреждении денег через подконтрольные компании. По данным следователей, Аблязов, полученные обманным путем деньги, похитил путем кредитования своих многочисленных компаний. В дальнейшем преступные деньги отмывались посредством финансовых операций через сотни оффшорных компаний и были использованы в приобретении дорогостоящих активов в России, Украине, Великобритании, США, Франции и других странах.
Фигуранты обвиняются в создании и организации преступного сообщества в целях совершения преступлений, присвоения и растраты чужого имущества, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, незаконного использования денежных средств банка, злоупотребления полномочиями. В результате преступных действий подсудимыми причинен ущерб на сумму более 1,557 триллиона тенге.
Мухтар Аблязов обвиняется в совершении преступлений по 6 статьям УК РК: «Создание и руководство преступным сообществом, в целях совершения преступлений», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка», «Злоупотребление полномочиями».
Жаксылык Жаримбетов и Кайрат Садыков обвиняются по аналогичным статьям, кроме одной: «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем». Кроме того, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней».
Садуакас Мамеш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка».
Мухтара Аблязова Антикоррупционная служба неоднократно вызывала на допрос. 2 и 14 февраля 2017 года Национальное бюро в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний. Однако Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
«Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд», — добавили в прокуратуре.
Отметим, что обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитнику Мухтара Аблязова.