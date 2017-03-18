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08:03 (мск), источник: Tengrinews

Аблязова будут судить в Казахстане заочно

Суд постановил провести главное судебное разбирательство по делу Аблязова без его присутствия на процессе.

Источник: Tengrinews

Мухтара Аблязова будут судить в Алматы заочно, передает корреспондент Tengrinews.kz. Главное судебное разбирательство по делу о хищениях более семи миллиардов долларов в БТА Банке пройдет без участия главного фигуранта — бывшего главного акционера финансового учреждения Мухтара Аблязова.

Кроме него, на скамье подсудимых бывший первый заместитель председателя правления БТА Банка — экс-председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыкова и экс-председатель правления БТА Банка Садуакас Мамеш.

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«Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Аблязова Мухтара, Жаксылыка Жаримбетова, Кайрата Садыкова, Садуакаса Мамеш заседание провести в открытом судебном заседании, судопроизводство на русском языке, в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы на 3 апреля 2017 года на 10:00», — сказал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов.

«Согласно пункту 2 части 2 статьи 335 УПК РК (когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд. — Прим. автора) разбирательство дела в отношении подсудимого Аблязова провести в его отсутствии. Организовать публикацию сообщения о дате, месте и времени начала судебного заседания в республиканских СМИ и общедоступных коммуникационных сетях. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит», — заявил судья.

Добавим, что суд отказал Жаримбетову в прекращении уголовного дела. Следствие шло восемь лет, объем дела составляет 2 224 тома, в списке обвинения заявлено 205 свидетелей. Ранее Национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что завершило расследование по фактам хищения более 7 миллиардов долларов, совершенным преступным сообществом во главе с бывшим председателем совета директоров АО «БТА Банк» Аблязовым.

Следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал банка путем покупки его акций за счет похищенных в финансовом учреждении денег через подконтрольные компании. По данным следователей, Аблязов, полученные обманным путем деньги, похитил путем кредитования своих многочисленных компаний. В дальнейшем преступные деньги отмывались посредством финансовых операций через сотни оффшорных компаний и были использованы в приобретении дорогостоящих активов в России, Украине, Великобритании, США, Франции и других странах.

Фигуранты обвиняются в создании и организации преступного сообщества в целях совершения преступлений, присвоения и растраты чужого имущества, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, незаконного использования денежных средств банка, злоупотребления полномочиями. В результате преступных действий подсудимыми причинен ущерб на сумму более 1,557 триллиона тенге.

Мухтар Аблязов обвиняется в совершении преступлений по 6 статьям УК РК: «Создание и руководство преступным сообществом, в целях совершения преступлений», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка», «Злоупотребление полномочиями».

Жаксылык Жаримбетов и Кайрат Садыков обвиняются по аналогичным статьям, кроме одной: «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем». Кроме того, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней».

Садуакас Мамеш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка».

Мухтара Аблязова Антикоррупционная служба неоднократно вызывала на допрос. 2 и 14 февраля 2017 года Национальное бюро в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний. Однако Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

«Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд», — добавили в прокуратуре.

Отметим, что обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитнику Мухтара Аблязова.

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