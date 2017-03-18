5000 хабаровчан вышли на улицы, чтобы отметить трехлетие воссоединения Крыма с Россией
В торжествах приняли участие политические партии, общественные, молодежные и ветеранские организации, творческие коллективы.
В торжествах приняли участие политические партии, общественные, молодежные и ветеранские организации, творческие коллективы.
Хабаровск, 18 марта, AmurMedia.
Хабаровск отметил трехлетие воссоединения Крыма с Россией. На праздничные мероприятия вышло более 5 тысяч горожан, сообщили ИА AmurMedia в
Сегодня на Комсомольской площади Хабаровска состоялся праздничный концерт «Россия — Крым! Навсегда!», посвященный трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Участие в нем приняли ведущие солисты и творческие коллективы края.
Для жителей и гостей Хабаровска они исполнили вокальные и танцевальные номера. В торжествах приняли участие представители общественности, национальных объединений, казачества, политических партий, молодежных и ветеранских организаций. Всего на площади собралось более 5 тысяч человек. Многие держали в руках государственные флаги РФ, транспаранты со словами поддержки крымчан.
На площади также были организованы молодежные интерактивные площадки, фотозона.