5000 хабаровчан вышли на улицы, чтобы отметить трехлетие воссоединения Крыма с Россией

Хабаровск, 18 марта, AmurMedia.

Хабаровск отметил трехлетие воссоединения Крыма с Россией. На праздничные мероприятия вышло более 5 тысяч горожан, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Сегодня на Комсомольской площади Хабаровска состоялся праздничный концерт «Россия — Крым! Навсегда!», посвященный трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Участие в нем приняли ведущие солисты и творческие коллективы края.

Для жителей и гостей Хабаровска они исполнили вокальные и танцевальные номера. В торжествах приняли участие представители общественности, национальных объединений, казачества, политических партий, молодежных и ветеранских организаций. Всего на площади собралось более 5 тысяч человек. Многие держали в руках государственные флаги РФ, транспаранты со словами поддержки крымчан.

На площади также были организованы молодежные интерактивные площадки, фотозона.