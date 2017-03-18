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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Politico: представитель Белого дома мог нарушить регламент, вмешавшись в расследование ФБР по России

Глава администрации Белого дома Райнс Прибус мог нарушить регламент, касающийся вмешательства в деятельность Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает Politico.

Источник: Reuters

Издание ссылается на документ Белого дома, согласно которому лишь президент, вице-президент и советник по юридическим вопросам уполномочены обсуждать ход расследований с генеральным прокурором и его заместителями. Все остальные чиновники для права обсуждения обязаны получить одобрение Белого дома.

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Как напоминает Politico, Райнс Прибус требовал, чтобы ФБР опровергли информацию попавшего в СМИ доклада о якобы имеющихся связях президента США Дональда Трампа с российской разведкой. Соответствующей просьбой глава администрации США нарушил положение установленного регламента. При этом представительница Белого дома Сара Сандерс утверждает, что господин Прибус не допустил нарушений, так как его просьба была озвучена в контексте комментирования появившихся в СМИ сообщений.

Напомним, в американских СМИ продолжается дискуссия об уместности контактов команды Дональда Трампа с российскими представителями, прежде всего с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Ранее The New York Times (NYT) сообщило, что с российским дипломатом общался и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, на этой неделе появилась информация о том, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, уволенный из-за подозрений в связях с Россией, получил более $50 тыс. от российских компаний.

Комментарии
8
Onix
А Трамп ещё ничего не сделал, что принесло бы вред американскому обществу, а мнение демократов не особо кого интересует! Постепенно Президент заручится поддержкой Пентагона, что он уже и начал делать, а далее по списку! Всю эту истерию затеяли в первую очередь феминистские организации, ко орый очень много поставили на Клинтон-лесбиянку, отсюда и методы провокаций: Чисто бабские, исподтишка, с набором лжи и грязи! Основной упор , дабы очернить Трампа , был сделан на его отношении к женщинам в те далёкие времена! И баба плевать на американское общество в целом, им нужен СВОЙ ПРЕЗИДЕНТ, что бы объявить Америку страной победившегофеминизма! А дальше, как уже учит история: коммунизм, феминизм, фашизм....., финал один!Не зря Клинтон после провала избирательной компании в своей ночи обратилась не к избирателям, а....: дорогие мои сёстры!!!!! Я прошу Вас простить меня, что не оправдала ваших надежд, но я уверена, что это только начало...... И понеслось!!!!)))
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TURBODED
«Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно.»
В. И. Ульянов (Ленин)
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Александр Романский
Ребята - коммунисты, вам был дан исторический шанс - построить не коммунизм, а хотя бы социализм, не во всем мире, а хотя бы в одной стране. Вы все профукали.
Сначала нужно построить процветающую страну, а потом внедрять элементы социализма. Но не раньше, а то получится, как сейчас в Европе.
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