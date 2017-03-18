Politico: представитель Белого дома мог нарушить регламент, вмешавшись в расследование ФБР по России

Издание ссылается на документ Белого дома, согласно которому лишь президент, вице-президент и советник по юридическим вопросам уполномочены обсуждать ход расследований с генеральным прокурором и его заместителями. Все остальные чиновники для права обсуждения обязаны получить одобрение Белого дома.

Как напоминает Politico, Райнс Прибус требовал, чтобы ФБР опровергли информацию попавшего в СМИ доклада о якобы имеющихся связях президента США Дональда Трампа с российской разведкой. Соответствующей просьбой глава администрации США нарушил положение установленного регламента. При этом представительница Белого дома Сара Сандерс утверждает, что господин Прибус не допустил нарушений, так как его просьба была озвучена в контексте комментирования появившихся в СМИ сообщений.