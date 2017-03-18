Politico: представитель Белого дома мог нарушить регламент, вмешавшись в расследование ФБР по России

Издание ссылается на документ Белого дома, согласно которому лишь президент, вице-президент и советник по юридическим вопросам уполномочены обсуждать ход расследований с генеральным прокурором и его заместителями. Все остальные чиновники для права обсуждения обязаны получить одобрение Белого дома.
Как напоминает Politico, Райнс Прибус требовал, чтобы ФБР опровергли информацию попавшего в СМИ доклада о якобы имеющихся связях президента США Дональда Трампа с российской разведкой. Соответствующей просьбой глава администрации США нарушил положение установленного регламента. При этом представительница Белого дома Сара Сандерс утверждает, что господин Прибус не допустил нарушений, так как его просьба была озвучена в контексте комментирования появившихся в СМИ сообщений.
Напомним, в американских СМИ продолжается дискуссия об уместности контактов команды Дональда Трампа с российскими представителями, прежде всего с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Ранее The New York Times (NYT) сообщило, что с российским дипломатом общался и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, на этой неделе появилась информация о том, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, уволенный из-за подозрений в связях с Россией, получил более $50 тыс. от российских компаний.
В. И. Ульянов (Ленин)
Сначала нужно построить процветающую страну, а потом внедрять элементы социализма. Но не раньше, а то получится, как сейчас в Европе.