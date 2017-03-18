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09:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом

Мероприятия у мемориала «Боевая слава ТОФ» собрали, по оценке властей, более 17 тысяч человек.

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фотографий
6
фотографий

Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.

Третью годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России отметили сегодня, 18 марта, в Приморье. Праздничный митинг у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке стартовал с полуденным выстрелом. По заявлению краевых властей, на мероприятии присутствовало около 17,5 тысячи человек. С трибуны выступили представители общественных организаций и властей, а губернатор предложил сделать Приморье и Крым регионами-побратимами, сообщает ИА PrimaMedia.

18 марта был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В честь знаменательного события уже третий год подряд Ассамблея народов Приморья организует праздничный митинг, поддержать который, по информации пресс-службы администрации Приморья, пришли более 100 организаций. Участие в праздничном мероприятии приняли школьники, студенты, ветераны, спортсмены, военнослужащие, представители диаспор и общественных объединений, органов исполнительной власти, депутаты и просто неравнодушные приморцы.

«Становится хорошей традицией собираться на берегу бухты Золотой Рог, выражать свое единство и поддержку Крыму. У нас общая держава — Россия, которая набирает все большую мощь. Хочется пожелать всем мира и благополучия!» — поздравила собравшихся руководитель региональной общественной организации «Приморский центр Украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.

«Прошло три года, как слово “Крым” всколыхнуло весь мир. Главное изменение, уже произошедшее на полуострове, — в душе людей, Крым в России, и они приветствуют это», — подчеркнул председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович.

«Наш президент показал всем, что Россия ни перед кем не встанет на колени, она сильная и крепкая держава. Россия сделала все возможное, чтобы жители Крыма сами высказались, с кем пойдут в будущее. Кто бы ни пытался разделить наш народ, это невозможно. На гербе Крыма начертано: «Процветание в единстве», — обозначила сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» Любовь Рязапова.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.

«Мы оба — приморские регионы, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали в Крыму в Советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определенная ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом», — заявил губернатор региона.

Перед участниками митинга выступили также лидер Приморского регионального отделения общественной организации «Матери России» Татьяна Заболотная, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, заместитель председателя приморского отделения Ассамблеи народов Приморского края Сергей Пушкарев и другие.

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