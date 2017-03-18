Медведев расширил морской порт федерального значения Ванино
В порту будет построен новый угольный терминал.
В порту будет построен новый угольный терминал.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Ванино, расположенного в Хабаровском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано 18 марта на официальном сайте правительства России.
Сообщается, что подписанное Медведевым распоряжение направлено на реализацию нового инвестиционного проекта и развитие существующей инфраструктуры морского порта Ванино.
Территория порта расширяется за счет включения в неё земельных участков в районе бухты Мучке. На этих земельных участках будет возведен терминал мощностью 24 млн тонн угля в год.
Морской порт федерального значения Ванино — крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Он расположен на
В торговом порту имеется 22 грузовых причала и пирса общей протяжённостью более 3 км. Они входят в состав четырёх перегрузочных комплексов и нефтеналивного терминала.
Этот порт является важным транспортным узлом, который связывает воедино железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в
Расширение порта должно способствовать развитию портовой инфраструктуры Хабаровского края. Это позволит создать дополнительные рабочие места и приведет к увеличению экспорта российского угля в страны АТР.