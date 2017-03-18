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10:33 (мск), источник: Sputnik.md

Пенсионная реформа: кому не ждать перерасчета пенсий

Перерасчет пособий по старости будет осуществляться в зависимости от взносов в пенсионную систему, высчитанных из зарплаты после 2001 года.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Пенсионеры, вышедшие в отпуск по старости ранее 2001 года, не смогут рассчитывать на перерасчет пенсий, заявленный в рамках пенсионной реформы, заявила министр труда, социальной защиты и семьи Молдовы Стелла Григораш.

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«Самая большая проблема заключалась в том, что формула, по которой до реформы начислялась пенсия, состоит из двух частей — до 1999 года и после. Пенсии, которые начислялись после 99-ого не содержат элементов переоценки, поэтому у тех, кто вышел на пенсию раньше этого времени, пособие несколько выше», — сказала министр.

По ее словам, пересчет как раз и делается для того, чтобы более или менее уравнять пенсии.

В 2017 году перерасчет пенсий коснется только тех граждан, которые вышли на заслуженный отдых в период с 2001 по 2008 год. Речь идет о 84 тысячах пенсионерах. По словам Григораш, для них рост пособия по старости составит от пяти до тридцати процентов. Финальные цифры зависят от дохода, из которого ранее осуществлялись взносы в пенсионный фонд. А у тех, кто выходит на пенсию в 2017 году пособие будет на 45% выше, чем, если бы оно начислялось до пенсионной реформы.

В результате этих изменений размер средней пенсии по стране вырастет с 1040 леев, до 1530.

Вне зависимости от графика перерасчета пенсий, все пособия по старости в этом году будут проиндексированы. С внедрением реформы министерство труда при индексации будет учитывать такой показатель, как индекс потребительских цен. В этом году он составит 6,8%.

«Индексация самая дорогостоящая статься в расходах, связанных с пенсионной реформой. На нее будет потрачено 770 миллионов леев», — заявила Григораш.

Министр также отметила, что вместе с индексацией и новыми правилами начисления минимальной пенсии, она вырастет на 21% и составит 961 лей.

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