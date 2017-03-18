В соцсетях шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

«В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи», — пишет корреспондент издания Тим Честер.

С точки зрения Честера, Меркель явно считает, что Иванке не место на этом собрании, и многие пользователи соцсетей с ним солидарны.

«Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?».