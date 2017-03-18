В соцсетях шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

«В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи», — пишет корреспондент издания Тим Честер.
С точки зрения Честера, Меркель явно считает, что Иванке не место на этом собрании, и многие пользователи соцсетей с ним солидарны.
«Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?».
"Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить «а что ты делаешь на этой встрече?».
"Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?.
Некоторые воспользовались гифками для описания своего негодования.
«Она сюда даже не ходит!».
В Mashable также отметили, что на других фото со встречи Меркель и дочь Трампа проводят время более весело.
Сама Иванка между тем, написала в Twitter, что для нее присоединиться к этой встрече — большая честь.
Месяц назад Mashable обратило внимание на другую встречу в Белом доме, на которой присутствовала дочь американского президента. Тогда к Трампу приехжал канадский премьер Джастин Трюдо, и в соцсетях не осталось незамеченным то, как дочь американского президента смотрела на него.
«Иванка смотрит так, словно готова поставить все на карту».
«Мой любимый жанр фото — «замужние женщины встречают Джастина».