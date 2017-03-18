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10:22 (мск), источник: РИА Новости

В соцсетях шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на взгляд, которым Ангела Меркель одарила дочь Дональда Трампа Иванку на встрече в Вашингтоне. Об этом пишет Mashable.

Источник: AP 2017

«В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи», — пишет корреспондент издания Тим Честер.

С точки зрения Честера, Меркель явно считает, что Иванке не место на этом собрании, и многие пользователи соцсетей с ним солидарны.

«Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?».

​"Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить «а что ты делаешь на этой встрече?».

​"Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?.

​Некоторые воспользовались гифками для описания своего негодования.

«Она сюда даже не ходит!».

​В Mashable также отметили, что на других фото со встречи Меркель и дочь Трампа проводят время более весело.

Сама Иванка между тем, написала в Twitter, что для нее присоединиться к этой встрече — большая честь.

​Месяц назад Mashable обратило внимание на другую встречу в Белом доме, на которой присутствовала дочь американского президента. Тогда к Трампу приехжал канадский премьер Джастин Трюдо, и в соцсетях не осталось незамеченным то, как дочь американского президента смотрела на него.

«Иванка смотрит так, словно готова поставить все на карту».

«Мой любимый жанр фото — «замужние женщины встречают Джастина».

Комментарии
1
Александр Моисеев
Да, красивые ребята! А вот фрау меркель больше на штурмовика Вермахта смахивает! А ведь бывшая комсомолка, спортсменка...
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