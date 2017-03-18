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15:51 (мск), источник: Om1.ru

Мизулина в Омске взяла шефство над брошенным котенком

Сенатор обязалась навестить семью, которая заберет к себе животное.

В эфире ГТРК «Омск» на передаче «Тот еще вечер» сенатора Совета Федерации Елену Мизулину попросили пристроить брошенного котенка в хорошие руки. Речь идет о пятимесячной кошке Марусе, которую выбросили на улицу в 30-градусный мороз. У котенка поврежден один глаз.

К себе Мизулина забирать животное не стала. По словам сенатора, в ее доме живет большая овчарка. Зато дала рекомендации котенку, а за рамками прямого эфира обещала навестить семью, которая приютит животное, во время своего следующего визита в Омск. В подарок сенатор обещала привезти корм и игрушки.

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