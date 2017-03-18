Рустама Минниханова перепутали с Путиным в Пакистане

Власти пакистанской провинции Пенджаб перепутали президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times of Islamabad.

Минниханов прилетел в пакистанскую провинцию Пенджаб 17 марта, в преддверии его прибытия вдоль дорог были размещены приветственные плакаты.

— На них по неизвестной причине рядом с изображением премьера Наваза Шарифа вместо фото Минниханова красовалась фотография Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Ошибка стала предметом многочисленных шуток в местных соцсетях. Отмечается, что плакаты успели убрать до того, как Минниханов их увидел.