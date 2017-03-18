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21:09 (мск), источник: Prokazan.ru

Рустама Минниханова перепутали с Путиным в Пакистане

На размещенных вдоль дорог приветственных плакатах рядом с изображением премьера Наваза Шарифа вместо фото президента РТ красовалась фотография президента России.

Власти пакистанской провинции Пенджаб перепутали президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times of Islamabad.

Минниханов прилетел в пакистанскую провинцию Пенджаб 17 марта, в преддверии его прибытия вдоль дорог были размещены приветственные плакаты.

 — На них по неизвестной причине рядом с изображением премьера Наваза Шарифа вместо фото Минниханова красовалась фотография Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Ошибка стала предметом многочисленных шуток в местных соцсетях. Отмечается, что плакаты успели убрать до того, как Минниханов их увидел.

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