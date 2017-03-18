Гройсман поговорил с Садовым по телефону, а потом раскритиковал его в Facebook
Правительство не должно помогать мэру Львова Андрею Садовому решать вопрос с мусорным кризисом.
Правительство не должно помогать мэру Львова Андрею Садовому решать вопрос с мусорным кризисом.
Об этом написал в Facebook
— Как бывший мэр, всегда стараюсь помочь городским головам, которые ко мне обращаются. Я уже не раз вмешивался в эту ситуацию, готов вмешаться еще раз. Но думаю, что в конце концов господин Андрей должен начать сам решать эту проблему, а не искать вновь, кто ему мешает, — написал Гройсман.
Напомним, вчера Садовой заявил, что считает необходимым ввести чрезвычайное положение
К слову, 16 марта в Покровске Донецкой области полиция задержали 5 фур с мусором со Львова.