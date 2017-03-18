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11:04 (мск), источник: Ictv.ua

Гройсман поговорил с Садовым по телефону, а потом раскритиковал его в Facebook

Правительство не должно помогать мэру Львова Андрею Садовому решать вопрос с мусорным кризисом.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман после телефонного разговора с мэром.

— Как бывший мэр, всегда стараюсь помочь городским головам, которые ко мне обращаются. Я уже не раз вмешивался в эту ситуацию, готов вмешаться еще раз. Но думаю, что в конце концов господин Андрей должен начать сам решать эту проблему, а не искать вновь, кто ему мешает, — написал Гройсман.

Напомним, вчера Садовой заявил, что считает необходимым ввести чрезвычайное положение из-за серьезной экологической опасности.

К слову, 16 марта в Покровске Донецкой области полиция задержали 5 фур с мусором со Львова.

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