Гройсман поговорил с Садовым по телефону, а потом раскритиковал его в Facebook

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман после телефонного разговора с мэром.

— Как бывший мэр, всегда стараюсь помочь городским головам, которые ко мне обращаются. Я уже не раз вмешивался в эту ситуацию, готов вмешаться еще раз. Но думаю, что в конце концов господин Андрей должен начать сам решать эту проблему, а не искать вновь, кто ему мешает, — написал Гройсман.