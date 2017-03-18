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11:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Садовый не исключил отстранения от должности в ближайшие дни

Садовый отметил, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируют сделать до 21 числа.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Львовская областная прокуратура до 21 марта может выдвинуть мэру Львова Андрею Садовому подозрение, после этого он будет отстранен от должности, заявил сам градоначальник в интервью ZN.UA.

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«Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, потому что им очень трудно что-то пришить, особенно когда это шьется белыми нитками. Поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут выдвигать подозрение. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности», — заявил он.

Мэр считает, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает «четко по вертикали».

Садовый отметил, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируют сделать до 21 числа.

По его словам, инициаторы этих процессов «отрабатывают какой-то медийно-сценарный план».

Он также сообщил, что планирует нанимать адвокатов и защищать свои права в суде.

«По моим данным, это (отстранение) состоится в ближайшие дни. Исполнять обязанности главы будет секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило, представитель партии «Гражданская позиция», — заявил мэр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил городского главу Львова Андрея Садового в нежелании решить «мусорную проблему» областного центра, заявив, что тот ищет лишь оправдания своему бездействию.

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