Садовый не исключил отстранения от должности в ближайшие дни
Садовый отметил, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако
Садовый отметил, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Львовская областная прокуратура до 21 марта может выдвинуть мэру Львова Андрею Садовому подозрение, после этого он будет отстранен от должности, заявил сам градоначальник в интервью ZN.UA.
«Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, потому что им очень трудно
Мэр считает, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает «четко по вертикали».
Садовый отметил, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако
По его словам, инициаторы этих процессов «отрабатывают
Он также сообщил, что планирует нанимать адвокатов и защищать свои права в суде.
«По моим данным, это (отстранение) состоится в ближайшие дни. Исполнять обязанности главы будет секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило, представитель партии «Гражданская позиция», — заявил мэр.
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