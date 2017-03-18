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11:20 (мск), источник: Noi.md

Мунтяну уточняет вопрос с концессией 40% территории Молдовы

«В концессию отдано не 40% земли, а право на разведку нефтегазовых ресурсов на юге страны», — сказал в пятницу на заседании парламента министр окружающей среды Валерий Мунтяну.

Источник: Noi.md

Как передает корреспондент, министр отметил, что «в последнее время в русскоязычной прессе появились спекуляции о том, что контракт с Frontera Resources International (США) заключен для добычи сланцевого газа, но это не так, поскольку в контракте упомянута нефть и природный газ».

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«Компания не сможет начать добычу и продажу ни одного грамма нефти без контракта, который должна будет заключить с правительством. Мы опубликовали контракт, кроме последней страницы, которая содержит технологические аспекты компании», — сказал министр.

По его мнению, РМ обладает достаточными запасами нефти и газа для обеспечения своих потребностей.

«На 70 лет Молдова сможет стать независимой от России, но без исследований, на которые нет денег, эти ресурсы будут недоступны. Русские специально не хотели развивать здесь добычу, чтобы МССР не могла поднять голову. Они хотят, чтобы мы занимались только выращиванием помидор, поскольку разработка месторождений в Молдове не входило в их стратегические планы», — считает министр-либерал.

По словам министра экономики Октавиана Калмыка, контракт предусматривает разведку сроком на пять лет с возможностью продлить еще на пять. Если ресурсы будут найдены, можно будет заключить новое соглашение, но по результатам отдельных договоренностей.

Депутат от ЛДПМ Георгий Кобзак сказал, что ожидал увидеть контракт, «в котором будут прописаны четкие меры по защите окружающей среды, но этого в нем нет».

Он не разделил оптимизм министра и сказал, что «был бы более оптимистичным, если бы увидел результаты исследований». Депутат также считает, что «вместо перехода на возобновляемую энергию Молдова на 50 лет попадет в зависимость от углеводородов».

Социалист Влад Бэтрынча выразил недовольство тем, что контракт заключили с американской компанией, связанной с оффшором на Каймановых островах.

«Вместо разъяснения этих моментов, министр рассказывает о времени “советской оккупации” Молдовы», — посетовал он.

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