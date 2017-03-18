Аксенов назвал 18 марта днем возращения Крыма домой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воссоединение с Россией — это не просто государственный праздник, а день возращения крымского полуострова домой.

«Это не просто важный государственный праздник. Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории», — говорится в поздравлении Аксенова по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Аксенов подчеркнул, что на историческом референдуме 16 марта 2014 года народы Крыма единодушно высказались за единство с Россией.

«Воссоединение произошло мирным и ненасильственным путем, в полном соответствии с положениями Декларации ООН 1970 года о принципах международного права, которая провозглашает право народов на самоопределение. Решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, который является единственным источником любой власти», — отметил Аксенов.

По его словам, весной 2014 года все крымчане понимали, что делают хотя и самый главный, но только первый шаг на большом и сложном пути.

«И сегодня мы продолжаем наводить порядок в нашем общем доме после долгих лет запустения», — подчеркнул глава республики.