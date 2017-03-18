Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
12Первая женщина в космосе
11:46 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов назвал 18 марта днем возращения Крыма домой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воссоединение с Россией — это не просто государственный праздник, а день возращения крымского полуострова домой. «Это не просто важный государственный праздник.

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воссоединение с Россией — это не просто государственный праздник, а день возращения крымского полуострова домой.

«Это не просто важный государственный праздник. Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории», — говорится в поздравлении Аксенова по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Аксенов подчеркнул, что на историческом референдуме 16 марта 2014 года народы Крыма единодушно высказались за единство с Россией.

«Воссоединение произошло мирным и ненасильственным путем, в полном соответствии с положениями Декларации ООН 1970 года о принципах международного права, которая провозглашает право народов на самоопределение. Решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, который является единственным источником любой власти», — отметил Аксенов.

По его словам, весной 2014 года все крымчане понимали, что делают хотя и самый главный, но только первый шаг на большом и сложном пути.

«И сегодня мы продолжаем наводить порядок в нашем общем доме после долгих лет запустения», — подчеркнул глава республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
СМИ узнали о вмешательстве представителя Белого дома в дела ФБР
Бывший топ-менеджер Роскосмоса найден мертвым в СИЗО
Японии нужны детали плана совместной деятельности на Курилах
Ремонт «Адмирала Кузнецова» могут отложить до 2018 года
В аэропорту Парижа эвакуированы люди после нападения мужчины
СМИ: О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель
Спорт
АПЛ: Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться О самом интересном в 29-м туре АПЛ
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь