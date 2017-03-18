Аксенов поздравил Поклонскую с днем рождения

Аксенов опубликовал поздравление с днем рождения в адрес Поклонской на своей странице в Facebook.

«Ваш профессионализм и патриотизм, искренность и смелость снискали Вам заслуженную любовь и уважение россиян. В дни Крымской весны Вы взяли на себя огромную ответственность, возглавив прокуратуру республики, внесли существенный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории полуострова», — отметил Аксенов.

По его мнению, Поклонская достойно представляет интересы крымчан в Госдуме.

«Символично, что Ваш личный праздник совпадает с Днем воссоединения Крыма с Россией», — подчеркнул глава республики.