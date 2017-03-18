Экипажи кораблей НАТО проведут учения с украинскими моряками
Военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.
Военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Прибывшие в пятницу с визитом в Одессу экипажи четырех кораблей НАТО проведут совместные учения с украинскими моряками, сообщалось на
Командир ORP K. X. Czernicki Александр Урбанович руководит походом группы кораблей, в которую также входят три морских тральщика — ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция).
По словам Урбановича, украинские моряки вместе с иностранными коллегами проведут совместные учения.
«Мы покажем, как выполняем различные задачи для обмена опытом и усовершенствования будущих отношений», — сказал командир корабля. В частности, военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.
Как отметил во время
По его словам, совместные мероприятия необходимы для того, чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО до 2020 года, «как записано в официальных документах правительства Украины».
Ранее сообщалось, что Украина и НАТО обсудили в