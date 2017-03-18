Экипажи кораблей НАТО проведут учения с украинскими моряками

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Прибывшие в пятницу с визитом в Одессу экипажи четырех кораблей НАТО проведут совместные учения с украинскими моряками, сообщалось на пресс-конференции, состоявшейся на борту штабного корабля ORP K. X. Czernicki («Конт-адмирал Ксаверий Черницкий», ВМС Польши).

Командир ORP K. X. Czernicki Александр Урбанович руководит походом группы кораблей, в которую также входят три морских тральщика — ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция).

По словам Урбановича, украинские моряки вместе с иностранными коллегами проведут совместные учения.

«Мы покажем, как выполняем различные задачи для обмена опытом и усовершенствования будущих отношений», — сказал командир корабля. В частности, военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.

Как отметил во время пресс-конференции посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, прибытие кораблей НАТО в Одесский порт является доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО.

По его словам, совместные мероприятия необходимы для того, чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО до 2020 года, «как записано в официальных документах правительства Украины».