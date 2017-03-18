Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей

«Я обращаюсь к моим братьям и сестрам в Европе. Рожайте по пять детей, не по три», — приводит Hurriyet его слова. «Ваша родина — там, где вы живете. Застолбите это место. Расширяйте бизнес, отправляйте детей в лучшие школы, селитесь в лучших районах и ездите на лучших машинах», — призвал господин Эрдоган. «Вы — будущее Европы», — добавил президент Турции.

Ранее министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик заявил, что не видит смысла придерживаться достигнутого в позапрошлом году с ЕС соглашения по беженцам

Ранее министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик заявил, что не видит смысла придерживаться достигнутого в позапрошлом году с ЕС соглашения по беженцам

По его словам, одним из условий согласия с этим предложением для Турции было обещание властей ЕС предоставить туркам право безвизового въезда в Европу, чего, очевидно, не произойдет. Высказывания министра стали реакцией на дипломатический скандал, разгоревшийся между Турцией и Нидерландами.

Напомним, действия властей Нидерландов в отношении сразу двух членов турецкого правительства — министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Саян Каи и главы МИДа Мевлюта Чавушоглу — спровоцировали конфликт между двумя странами.

Колонна автомобилей Фатмы Бетюль Саян Каи, въехавшая на территорию королевства из Германии для участия в митинге в поддержку референдума по новой конституции Турции, была остановлена вблизи турецкого консульства в Роттердаме. Выступить перед турецкой диаспорой госпоже Саян Кае так и не удалось: в сопровождении полиции ее кортеж был вынужден проделать обратный путь до границы с Германией и покинуть королевство.

Несколькими часами ранее не смог прилететь в Роттердам для участия в митинге турецкой общины и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: власти Нидерландов не дали разрешение на посадку его самолета.