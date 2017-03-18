В Минюсте рассказали, что будут делать с осужденными из Крыма

Переданные из Крыма украинские осужденные будут временно размещены в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27 (Харьков), затем они будут распределены среди других пенитенциарных учреждений.

«Заключенных временно разместят в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27, где будет проведена дополнительная идентификация переданных лиц. После этого, в соответствии с требованиями ст. 533 Уголовного процессуального кодекса Украины, они будут распределены среди учреждений исполнения наказаний. Решение о распределении будет приниматься на основании данных о месте жительства осужденных и их социальных связей», — сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Как сообщалось, 17 марта Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации передала Украине 12 заключенных, отбывавших наказания в учреждениях лишения свободы на территории Крыма. В Минюсте пока не конкретизировали, в какие пенитенциарные учреждения будут распределены 12 переданных осужденных, среди которых одна женщина.